Wezwanie do ONZ. "Aby zapobiec rozlewowi krwi"

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zwróciła się w środę do ONZ o podjęcie działań w celu uniknięcia rozlewu krwi w Wenezueli, w związku z eskalacją napięć między tym południowoamerykańskim krajem a Stanami Zjednoczonymi.
Na porannej konferencji prasowej podkreślała, że Meksyk sprzeciwia się interwencji i ingerencji zagranicznej w Wenezueli.
- Wzywam Organizację Narodów Zjednoczonych do wypełnienia swojej roli. Organizacja nie jest teraz obecna. Musi podjąć się swojej roli, aby zapobiec rozlewowi krwi – wezwała podczas konferencji prasowej.
Sheinbaum: jestem za dialogiem i deeskalacją
Sheinbaum opowiedziała się za dialogiem i deeskalacją napięć między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi i zaproponowała Meksyk jako gospodarza wszelkich potencjalnych negocjacji lub spotkań między tymi dwoma krajami.
- Cały świat musi dopilnować, aby nie doszło do interwencji i aby istniało pokojowe rozwiązanie – dodała.
Eskalacja konfliktu między Wenezuelą a USA
W ostatnich miesiącach zaostrzyły się napięcia między USA a Wenezuelą. W listopadzie Donald Trump przemieścił tysiące żołnierzy i prawie tuzin okrętów wojennych - w tym lotniskowiec USS Gerard Ford - na obszary wokół karaibskich wybrzeży Wenezueli. Kolejnym etapem eskalacji było przejęcie 10 grudnia przez siły specjalne USA wenezuelskiego tankowca Skipper. Strona amerykańska wyjaśniała, że tankowiec był objęty sankcjami USA przez wiele lat "z powodu jego udziału w nielegalnej sieci transportu ropy naftowej wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne", w tym Wenezuelę oraz Iran.
Wcześniej, we wtorek 9 grudnia, Trump we wtorek nakazał "blokadę" wszystkich tankowców wjeżdżających i wyjeżdżających z Wenezueli, które zostały objęte sankcjami, co rząd Nicolasa Maduro nazwał "groteskowym zagrożeniem".
Amerykańskie siły zbrojne atakują też łodzie, które oskarżają o przemyt narkotyków do USA, organizowany przez Wenezuelę. W poniedziałek Amerykanie zatopili trzy łodzie, zabijając osiem osób- podnosząc tym samym liczbę zabitych w ramach wojny z narkotykami do 90 osób.
Rząd Maduro, który twierdzi, że armia amerykańska dąży do kontrolowania ogromnych rezerw ropy naftowej Wenezueli, w oświadczeniu odrzucił działania Trumpa.
Autorka/Autor: aaw/akr
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: miss.cabul/Shutterstock