Wezwanie do ONZ. "Aby zapobiec rozlewowi krwi"

Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum zwróciła się w środę do ONZ o podjęcie działań w celu uniknięcia rozlewu krwi w Wenezueli, w związku z eskalacją napięć między tym południowoamerykańskim krajem a Stanami Zjednoczonymi.

Na porannej konferencji prasowej podkreślała, że Meksyk sprzeciwia się interwencji i ingerencji zagranicznej w Wenezueli.

- Wzywam Organizację Narodów Zjednoczonych do wypełnienia swojej roli. Organizacja nie jest teraz obecna. Musi podjąć się swojej roli, aby zapobiec rozlewowi krwi – ​​wezwała podczas konferencji prasowej.

Sheinbaum: jestem za dialogiem i deeskalacją

Sheinbaum opowiedziała się za dialogiem i deeskalacją napięć między Wenezuelą a Stanami Zjednoczonymi i zaproponowała Meksyk jako gospodarza wszelkich potencjalnych negocjacji lub spotkań między tymi dwoma krajami.

- Cały świat musi dopilnować, aby nie doszło do interwencji i aby istniało pokojowe rozwiązanie – dodała.

Eskalacja konfliktu między Wenezuelą a USA

W ostatnich miesiącach zaostrzyły się napięcia między USA a Wenezuelą. W listopadzie Donald Trump przemieścił tysiące żołnierzy i prawie tuzin okrętów wojennych - w tym lotniskowiec USS Gerard Ford - na obszary wokół karaibskich wybrzeży Wenezueli. Kolejnym etapem eskalacji było przejęcie 10 grudnia przez siły specjalne USA wenezuelskiego tankowca Skipper. Strona amerykańska wyjaśniała, że ​​tankowiec był objęty sankcjami USA przez wiele lat "z powodu jego udziału w nielegalnej sieci transportu ropy naftowej wspierającej zagraniczne organizacje terrorystyczne", w tym Wenezuelę oraz Iran.

Wcześniej, we wtorek 9 grudnia, Trump we wtorek nakazał "blokadę" wszystkich tankowców wjeżdżających i wyjeżdżających z Wenezueli, które zostały objęte sankcjami, co rząd Nicolasa Maduro nazwał "groteskowym zagrożeniem".

Amerykańskie siły zbrojne atakują też łodzie, które oskarżają o przemyt narkotyków do USA, organizowany przez Wenezuelę. W poniedziałek Amerykanie zatopili trzy łodzie, zabijając osiem osób- podnosząc tym samym liczbę zabitych w ramach wojny z narkotykami do 90 osób.

Rząd Maduro, który twierdzi, że armia amerykańska dąży do kontrolowania ogromnych rezerw ropy naftowej Wenezueli, w oświadczeniu odrzucił działania Trumpa.

