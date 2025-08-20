Eksplozja placówki weterynaryjnej w Wilmington Źródło: Reuters

Około 20 minut przed eksplozją samochód zjechał z drogi i uderzył w rurę z gazem prowadzącą do budowanej placówki weterynaryjnej - poinformował rzecznik departamentu policji w Wilmington Greg Willett. - Kierujący pojazdem, który uderzył w budynek, uciekł z miejsca zdarzenia - dodał.

Od razu ewakuowano ludzi z budynku, a w czasie przeszukiwania go przez strażaków nastąpiła eksplozja – powiedziała rzeczniczka departamentu straży pożarnej w Wilmington Rebekah Thurston.

Ranni strażacy

Trzech strażaków zostało rannych i trafiło do szpitala - dwóch doznało obrażeń niezagrażających życiu, a jeden trafił do placówki medycznej z poważnymi oparzeniami dłoni i ramion.

W eksplozji nie ucierpiał żaden pracownik placówki weterynaryjnej, członek ekipy budowlanej ani zwierzę domowe.

Policja odnalazła pojazd i kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia - poinformowały władze. Kierowca został przebadany przez patrol drogowy z powodu oznak upośledzenia - powiedział Willett.

