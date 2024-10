Udawała, że zamawia pizzę, zadzwoniła na 911. To ją uratowało. Nagranie

Kobieta zadzwoniła na policję, by zamówić pizzę

Kobieta: Chciałabym zamówić pizzę. Utknęłam tutaj. Dyspozytor: Zdajesz sobie sprawę, że dzwonisz na 911? Kobieta: Tak, jestem pewna, że dzwonię na ten numer, próbuję zamówić pizzę. Dyspozytor: Na jaki adres jedziemy? Kobieta: Powiedz, że masz moją lokalizację, proszę. Dyspozytor: Nie znasz swojej lokalizacji? Kobieta: Nie, właściwie nie. Utknęłam tutaj. (On) nie zabierze mnie z powrotem do domu. Mogę zamówić pizzę? Dyspozytor: Ile ludzi tam jest? Kobieta: Tylko ja i on. Dyspozytor: Czy on ma ze sobą broń? Kobieta: Nie. Dyspozytor: Czy znasz jego imię? Kobieta: Nie chcę mówić. Dyspozytor: Okej, a jak ty masz na imię? Kobieta: Chciałabym zamówić pizzę z dodatkowym serem. Dyspozytor: Okej, czy coś ci się stało? Kobieta: Tak. Dyspozytor: Pozostań na linii, pomogę ci.