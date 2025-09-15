Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak

Zabójstwo Charliego Kirka. Obława na sprawcę
Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka
Źródło: Reuters
22-latek aresztowany w sprawie zabójstwa Charliego Kirka nie jest skłonny do współpracy, ale śledczy przesłuchują jego rodzinę i znajomych, żeby poznać motyw zbrodni - przekazał gubernator stanu Utah Spencer Cox. Wskazał też osobę, która jest "niesamowicie skłonna do współpracy" z władzami.

Charlie Kirk - czołowy amerykański prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA i prezydenta Donalda Trumpa - został w środę 10 września śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

Podejrzany o zabójstwo 22-letni Tyler Robinson został aresztowany w piątek. Gubernator stanu Utah Spencer Cox przekazał, że prokuratura przedstawi zarzuty domniemanemu zabójcy we wtorek. Cox w stacji telewizyjnej ABC poinformował, że Robinson nie przyznał się do winy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

Człowiek, bez którego nie zrozumiecie współczesnej Ameryki

Michał Sznajder
Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty

Chwila ciszy w Sejmie po zabójstwie kontrowersyjnego aktywisty

Polska

Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka "nie współpracuje" ze śledczymi

"On (Robinson - red.) nie współpracuje, ale wszyscy ludzie z jego otoczenia współpracują, a to myślę, że jest bardzo ważne" - zacytowała gubernatora agencja Reutera.

Powołując się na FBI, Cox wskazał, że jedną z nich jest osoba, z którą mieszkał Robinson i miał z nią romantyczną relację. Gubernator opisał tę osobę jako "w trakcie tranzycji płciowej" i powiedział, że jest "niesamowicie skłonna do współpracy". Dopytywany w CNN, czy tożsamość płciowa tej osoby ma znaczenie dla śledztwa, gubernator Utah powiedział, że "to jest coś, co próbujemy teraz ustalić".

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zginął od jednej kuli". Kim był Charlie Kirk?

Trump zapowiedział udział w pogrzebie Kirka

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że uda się na pogrzeb zamordowanego prawicowego aktywisty Charliego Kirka w Phoenix. Ceremonia pożegnalna zaplanowana jest na niedzielę 21 września.

31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która zajmowała się przede wszystkim mobilizacją i pozyskiwaniem konserwatywnej młodzieży na amerykańskich uczelniach. Był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami.

TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice.

Kirk żarliwie propagował "doktrynę MAGA", przekonując, że jest "doktryną amerykańskiej odnowy, odrodzenia, doktryną, że Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii świata". Był przeciwny aborcji, bagatelizował zmiany klimatyczne, popierał za to masowe deportacje i starał się jednoczyć młodych wokół tradycyjnych ról płciowych.

Donald Trump i Charlie Kirk
Donald Trump i Charlie Kirk
Źródło: Manuel Balce Ceneta/AP via CNN Newsource

Wielokrotnie mówił, że jest orędownikiem prawa do posiadania broni. Jak przypomina CNN, podczas konferencji swojej organizacji Turning Point w 2023 roku przyznał, że "warto ponieść koszt kilku śmierci rocznie z powodu użycia broni palnej", jeśli jej posiadanie jest gwarantem bezpieczeństwa Amerykanów.

W wyborach 2024 roku Kirk i jego ruch odegrali kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
Krzysztof Bosak

TVN24 HD
NA ŻYWO

Krzysztof Bosak
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: sz/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MARIELLE SCOTT/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USAPrzestępstwa
Czytaj także:
Niedźwiedź brunatny
Wójt wystąpił o odstrzał pięciu niedźwiedzi. Znamy decyzję
Rzeszów
imageTitle
Niecodzienna sytuacja w maratonie. Mistrza świata wyłonił fotofinisz
EUROSPORT
Plac budowy gazociągu. Przesył rurociągiem do zakładu LNG (transport tankowcem LPG). Budowa rurociągu tranzytowego dla petrochemii w terenie.
Planują budowę gigantycznego gazociągu. Ma połączyć Afrykę z Europą
BIZNES
Burze, deszcz
Tutaj pogoda się popsuje. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Tad Taube
Tad Taube nie żyje. Utworzył i fundował Muzeum POLIN
Świat
imageTitle
Fajdek pokazał moc. Lepszy tylko mistrz olimpijski
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
WARSZAWA
Bukareszt
"Incydent prowadzący do eskalacji i wzrostu zagrożenia". Wezwali ambasadora Rosji
Świat
Czeski śmigłowiec Mi-171Sz
Czeskie śmigłowce w Polsce. Do ochrony nieba "bliskiego sojusznika"
Polska
W Warszawie zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Jak rozpoznać komunikat ostrzegawczy? Jak się zachować? MSWiA o "kluczowej wiedzy"
Polska
imageTitle
Skandal na Vuelta a Espana. Gorzki komentarz Michała Kwiatkowskiego
EUROSPORT
Tylko w zeszłym roku słoweńska policja zatrzymała około 3 tysięcy migrantów próbujących przejechać do Europy Zachodniej
"Nie wiedziałem, kogo będę woził". Trzy lata więzienia za przewóz migrantów
Sebastian Klauziński
Evan Goldberg i Seth Rogen
"Telewizyjne Oscary" przyznane
Tomasz-Marcin Wrona
Samolot wypadł z pasa startowego na lotnisku Kraków-Balice
Samolot wypadł z pasa i "mało brakowało, a by go odwróciło". Lotnisko znów działa
Kraków
Polskie myśliwce
Nie było naruszenia polskiego nieba, samolot wypadł z pasa, pierwsza taka wizyta od sześciu lat
TO WARTO WIEDZIEĆ
Burzowo, pochmurno
Pochmurny, miejscami chłodny początek tygodnia
METEO
imageTitle
Lewandowski zaczął strzelanie w lidze. Duży wyczyn polskiego snajpera
EUROSPORT
imageTitle
Polski zapaśnik z brązowym medalem mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Pogaczar podarował zwycięstwo w Montrealu. Popis ekipy UAE
EUROSPORT
imageTitle
Mistrzowie świata wygrali EuroBasket. Rewelacja turnieju pokonana
EUROSPORT
Częściowa prohibicja
Nocna prohibicja w stolicy? Są dwie propozycje
Fakty
Rada Bezpieczeństwa Narodowego
Co usłyszał Mentzen? Generałowie byli "bardzo dosadni"
Polska
Smog
Smog zabija co roku nawet 40 tysięcy Polaków
METEO
Wang Yi
Wizyta chińskiej delegacji w Warszawie. "Trzeba w Moskwie powiedzieć: stop"
Polska
Marco Rubio w Jerozolimie
Rubio w Jerozolimie mimo krytyki ataku Izraela na Katar
Świat
Biskup Antoni Dydycz
Zmarł biskup Antoni Dydycz
Białystok
imageTitle
Erling Haaland bohaterem derbów Manchesteru
EUROSPORT
Deszcz, ulewa, noc
Tu w nocy będzie deszczowo
METEO
Jacek Dobrzyński
"Koniec i kropka". Dobrzyński o tym, kto decyduje o dostępie do informacji niejawnych
Polska
imageTitle
Dobry był tylko początek. Baranowski już poza English Open
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica