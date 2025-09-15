Podejrzany o zabójstwo Kirka "nie współpracuje", ale jego bliscy już tak

Kamera monitoringu uchwyciła zabójcę Charliego Kirka Źródło: Reuters

Charlie Kirk - czołowy amerykański prawicowy aktywista, zwolennik ruchu MAGA i prezydenta Donalda Trumpa - został w środę 10 września śmiertelnie postrzelony podczas wystąpienia na Uniwersytecie Utah Valley.

Podejrzany o zabójstwo 22-letni Tyler Robinson został aresztowany w piątek. Gubernator stanu Utah Spencer Cox przekazał, że prokuratura przedstawi zarzuty domniemanemu zabójcy we wtorek. Cox w stacji telewizyjnej ABC poinformował, że Robinson nie przyznał się do winy.

Podejrzany o zabójstwo Charliego Kirka "nie współpracuje" ze śledczymi

"On (Robinson - red.) nie współpracuje, ale wszyscy ludzie z jego otoczenia współpracują, a to myślę, że jest bardzo ważne" - zacytowała gubernatora agencja Reutera.

Powołując się na FBI, Cox wskazał, że jedną z nich jest osoba, z którą mieszkał Robinson i miał z nią romantyczną relację. Gubernator opisał tę osobę jako "w trakcie tranzycji płciowej" i powiedział, że jest "niesamowicie skłonna do współpracy". Dopytywany w CNN, czy tożsamość płciowa tej osoby ma znaczenie dla śledztwa, gubernator Utah powiedział, że "to jest coś, co próbujemy teraz ustalić".

Trump zapowiedział udział w pogrzebie Kirka

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w niedzielę, że uda się na pogrzeb zamordowanego prawicowego aktywisty Charliego Kirka w Phoenix. Ceremonia pożegnalna zaplanowana jest na niedzielę 21 września.

31-letni Charlie Kirk był jednym z najbardziej prominentnych działaczy ruchu America First i komentatorem politycznym, a także założycielem organizacji Turning Point USA (TPUSA), która zajmowała się przede wszystkim mobilizacją i pozyskiwaniem konserwatywnej młodzieży na amerykańskich uczelniach. Był znany z prowadzenia często burzliwych debat ze studentami.

TPUSA prowadziła też własne kanały medialne, a Kirk miał swój program publicystyczny w bliskiej Trumpowi skrajnie prawicowej telewizji Real America Voice.

Kirk żarliwie propagował "doktrynę MAGA", przekonując, że jest "doktryną amerykańskiej odnowy, odrodzenia, doktryną, że Ameryka jest najwspanialszym krajem w historii świata". Był przeciwny aborcji, bagatelizował zmiany klimatyczne, popierał za to masowe deportacje i starał się jednoczyć młodych wokół tradycyjnych ról płciowych.

Donald Trump i Charlie Kirk Źródło: Manuel Balce Ceneta/AP via CNN Newsource

Wielokrotnie mówił, że jest orędownikiem prawa do posiadania broni. Jak przypomina CNN, podczas konferencji swojej organizacji Turning Point w 2023 roku przyznał, że "warto ponieść koszt kilku śmierci rocznie z powodu użycia broni palnej", jeśli jej posiadanie jest gwarantem bezpieczeństwa Amerykanów.

W wyborach 2024 roku Kirk i jego ruch odegrali kluczową rolę w mobilizacji młodych wyborców, prowadząc szeroko zakrojoną inicjatywę zachęcania wyborców do pójścia do urn i oddania głosu na Trumpa.

