Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend w Chicago

Policja w Chicago
Chicago. Materiał archiwalny
Źródło: Reuters Archiwum
Osiem osób zostało zastrzelonych, a ponad 40 rannych od kul w Chicago podczas weekendu Święta Pracy. To bilans jednej z najbardziej krwawych serii strzelanin w ostatnich miesiącach - podała lokalna stacja WTTW.

- Za każdym razem, gdy ktoś zostaje postrzelony, za każdym razem, gdy ktoś traci życie w wyniku przemocy, to tragedia. Moje serce pęka każdego dnia, gdy dochodzi do takich tragedii. Jeśli chodzi o pracę, którą wykonujemy, aby ograniczyć przemoc w Chicago, jestem jeszcze bardziej zdeterminowany po takim weekendzie, jaki właśnie przeżyliśmy - oświadczył we wtorek burmistrz Brandon Johnson.

Policja w Chicago
Policja w Chicago
Źródło: PAP/EPA/PATRICK GORSKI

Tragiczny bilans długiego weekendu w Chicago

W długi weekend Święta Pracy w Chicago, między piątkowym wieczorem a poniedziałkiem od kuli rannych zostało ponad 50 osób, a osiem poniosło śmierć.

Departament Policji Chicago (CPD) notował od sześciu do dziewięciu zabójstw w każdy weekend Święta Pracy w latach 2022-24.

W ostatnich tygodniach prezydent Donald Trump wielokrotnie zapowiadał wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Chicago w celu zwalczania przestępczości w mieście. Gubernator Illinois J.B. Pritzker, burmistrz Johnson i inni lokalni urzędnicy zapowiedzieli jednak przeciwdziałanie tym planom.

Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany

Zgodnie ze statystykami miejskimi, nawet pomimo wzrostu przemocy w miniony weekend, liczba strzelanin i zabójstw w Chicago w 2025 roku jest niższa o ponad 30 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

We wtorek sędzia Sądu Okręgowego Charles Breyer orzekł, że administracja Trumpa naruszyła prawo federalne, wysyłając oddziały Gwardii Narodowej do Południowej Kalifornii podczas operacji egzekwowania przepisów imigracyjnych i towarzyszących im protestów. Decyzja ta nie wymagała jednak wycofania wciąż obecnych tam żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PATRICK GORSKI

Udostępnij:
TAGI:
USAChicagoDostęp do broni w USA
Czytaj także:
Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka
Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka
Łódź
Adam Szłapka
Kulisy spotkania Tusk-Nawrocki. O czym rozmawiali?
Polska
ludzie, ulica, tłum, przechodnie, obywatele
Podróż w jedną stronę. Coraz częściej wybierają Polskę
BIZNES
W wypadku zginęli obaj kierowcy
Tragedia na drodze. W czołowym zderzeniu zginęło dwóch kierowców
Olsztyn
imageTitle
Djoković wygrał i zatańczył. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump w Białym Domu
Trump "bardzo rozczarowany Putinem". Dowiedział się "bardzo ciekawych" rzeczy o wojnie
Świat
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
METEO
imageTitle
Wróciła na boisko po walce z rakiem. "Cudownie jest poczuć się sobą"
EUROSPORT
Stryker Leonidas: nowoczesny, zwrotny i gotowy do misji.
W kilka sekund zestrzelił 49 dronów. Amerykanie przetestowali system Leonidas
Świat
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców
BIZNES
imageTitle
Koniec pięknej przygody Polaków w US Open
EUROSPORT
Władimir Putin
Merz: Putin to zbrodniarz wojenny. Nie ma miejsca na ustępstwa
Świat
imageTitle
Znów niebezpiecznie. Protestujący wtargnęli na trasę
EUROSPORT
Burza
Uwaga na burze z ulewami. Ostrzeżenia IMGW
METEO
imageTitle
Świątek w grze o półfinał. Plan transmisji 11. dnia US Open
EUROSPORT
Władimir Putin, Xi Jinping i Kim Dzong Un na defiladzie w Pekinie
Dyktatorzy na paradzie. Trump "pozdrawia spiskujących przeciwko USA"
Świat
"Dzień Dobry TVN"
"Dzień Dobry TVN" obchodzi 20. urodziny. Huczny jubileusz
Polska
Grzegorz Braun
Dzisiaj wniosek o uchylenie immunitetu Brauna. Zapowiedź ministra
Polska
Siergiej Ławrow i Jurij Uszakow
Ławrow: oczekujemy dalszych rozmów z Ukrainą, ale też uznania "nowych realiów"
Świat
Kongres USA w Waszyngtonie
Kongres upublicznił część dokumentów w sprawie Epsteina. "To nie wystarczy"
Świat
Prezydent Nawrocki w USA
Nawrocki wylądował w Waszyngtonie. Na lotnisku nie było szefa ambasady
Polska
Polskie myśliwce mają pomóc walczyć z ISIS
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko "uruchomiło wszystkie niezbędne procedury"
Polska
Sikorski wręczył Rubio prezent
Sikorski w Miami, Nawrocki w Waszyngtonie, Trump "rozczarowany" Putinem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
METEO
imageTitle
Sabalenka w półfinale US Open bez wychodzenia na kort
EUROSPORT
imageTitle
Waleczni Polacy nie dali rady. Wicemistrzowie olimpijscy minimalnie lepsi
EUROSPORT
28 min
Antoni Macierewicz
PremieraProceder trwał 15 lat. "To koniec Antoniego Macierewicza"
Czarno na białym
Aleksandra Gajewska
Pytanie o owulację i okres. Gajewska ma przesłanie do Kaczyńskiego
Polska
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica