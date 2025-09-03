Ośmiu zastrzelonych, ponad 40 rannych. Tragiczny długi weekend w Chicago

Chicago. Materiał archiwalny Źródło: Reuters Archiwum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Za każdym razem, gdy ktoś zostaje postrzelony, za każdym razem, gdy ktoś traci życie w wyniku przemocy, to tragedia. Moje serce pęka każdego dnia, gdy dochodzi do takich tragedii. Jeśli chodzi o pracę, którą wykonujemy, aby ograniczyć przemoc w Chicago, jestem jeszcze bardziej zdeterminowany po takim weekendzie, jaki właśnie przeżyliśmy - oświadczył we wtorek burmistrz Brandon Johnson.

Policja w Chicago Źródło: PAP/EPA/PATRICK GORSKI

Tragiczny bilans długiego weekendu w Chicago

W długi weekend Święta Pracy w Chicago, między piątkowym wieczorem a poniedziałkiem od kuli rannych zostało ponad 50 osób, a osiem poniosło śmierć.

Departament Policji Chicago (CPD) notował od sześciu do dziewięciu zabójstw w każdy weekend Święta Pracy w latach 2022-24.

W ostatnich tygodniach prezydent Donald Trump wielokrotnie zapowiadał wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Chicago w celu zwalczania przestępczości w mieście. Gubernator Illinois J.B. Pritzker, burmistrz Johnson i inni lokalni urzędnicy zapowiedzieli jednak przeciwdziałanie tym planom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie tylko Waszyngton? Trump zdradza plany

Zgodnie ze statystykami miejskimi, nawet pomimo wzrostu przemocy w miniony weekend, liczba strzelanin i zabójstw w Chicago w 2025 roku jest niższa o ponad 30 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym.

We wtorek sędzia Sądu Okręgowego Charles Breyer orzekł, że administracja Trumpa naruszyła prawo federalne, wysyłając oddziały Gwardii Narodowej do Południowej Kalifornii podczas operacji egzekwowania przepisów imigracyjnych i towarzyszących im protestów. Decyzja ta nie wymagała jednak wycofania wciąż obecnych tam żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD