Strzelanina w stanie Idaho. Są ofiary śmiertelne i ranni
Policja otrzymała zgłoszenia o uzbrojonym strzelcu około godziny 14.30 czasu lokalnego (22.30 w Polsce) w pobliżu restauracji In-N-Out Burger w ruchliwej dzielnicy handlowej miasta Twin Falls, w stanie Idaho - poinformował rzecznik miasta Joshua Palmer.
Na nagraniach z mediów społecznościowych widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały.
Napastnik nie żyje
Trzy osoby zginęły, w tym domniemany napastnik, a co najmniej dwie inne zostały ranne - poinformowały władze, cytowane przez agencję Reuters. Wcześniej media donosiły, że ofiar może być więcej.
Szef policji w Twin Falls, Matthew Hick potwierdził, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje. Nie podał jednak żadnych szczegółów na ten temat.
- Podejrzany nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia. Obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania - oświadczył Hicks.
Szef policji poinformował, że śledczy chcą przesłuchać "setki osób", które w czasie ataku przebywały w pobliżu.
- Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane - wyjaśnił Hicks.
Na czas prowadzonych działań policja zamknęła okoliczne drogi oraz pobliski most i zaapelowała do mieszkańców, by unikali tego rejonu. Rzecznik FBI przekazał CBS News, że agenci tej służby są na miejscu i pomagają w dochodzeniu.
Twin Falls leży na południu Idaho, około 190 kilometrów od stolicy tego stanu, Boise.