Strzały w kościele w USA

Strzelanina w kościele w stanie Michigan w USA. W budynku wybuchł pożar

Do strzelaniny doszło w kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w miejscowości Grand Blanc w stanie Michigan na północny-zachód od miasta Detroit. Lokalna policja poinformowała o zdarzeniu w mediach społecznościowych.

Policja podkreśliła, że obecnie na miejscu "nie ma zagrożenia", a kościół płonie. Zaapelowała też do mieszkańców, by nie zbliżać się do budynku.

There’s has been an active shooter at the church of Latter Day Saints on McCandlish Rd. There are multiple victims and... Posted by Grand Blanc Township Police Department on Sunday, September 28, 2025 Rozwiń

