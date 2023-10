Sprawca zamachów w nowojorskim metrze skazany na dożywocie. "Akt czystego zła"

64-letni Frank James w styczniu tego roku przyznał się do wszystkich postawionych mu w akcie oskarżenia 11 zarzutów. 10 dotyczyło ataku terrorystycznego na system masowego transportu - po jednym dla każdego rannego pasażera. W czwartek sąd federalny na Brooklynie skazał go na dziesięciokrotne dożywocie - przekazał "New York Times".