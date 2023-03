Dwaj chłopcy oglądali bajkę, gdy ścianę pokoju przebiła kula. Nie żyje 9-latek, 6-latek został ranny

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 13 marca w Las Vegas. Jak podaje "Las Vegas Review Journal", kula przeszyła ścianę mieszkania w jednym z budynków, gdy znajdujący się w środku chłopcy oglądali kreskówkę "Sponge Bob". Pocisk śmiertelnie ranił 9-letniego SirArmaniego Clarka. Chłopiec zmarł w szpitalu. Jego 6-letni brat został postrzelony w nogę. Dziennik informuje, że obrażenia nie zagrażają jego życiu.

Matka chłopców, Justine Tate, wyjaśniła w rozmowie ze stacją Fox News 5, że po usłyszeniu strzałów ona oraz inni członkowie rodziny przybiegli do pokoju, w którym przebywali chłopcy. - Usłyszeliśmy płacz Honora. Armani nie wydawał żadnych odgłosów, nic nie mówił. Wszystko, co pamiętam, to głowa mojego dziecka opadająca na bok - powiedziała Tate. - Gdybym mogła, przyjęłabym tę kulę zamiast nich. Wolałabym, żeby dorastali bez mamy, niż żeby jeden z nich zginął - dodała.