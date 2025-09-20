Logo strona główna
Świat

"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA

USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Awaria tankowca "floty cieni" w pobliżu Rugii
Źródło: Reuters/HAVARIEKOMMANDO
Demokratyczni i republikańscy senatorowie złożyli projekty ustaw dotyczące między innymi wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO oraz nowych sankcji na rosyjskie tankowce z "floty cieni".

Pierwszy z projektów zgłosili przewodniczący senackiej komisji ds. sił zbrojnych, republikanin Roger Wicker oraz wiceszefowa komisji spraw zagranicznych, demokratka Jeanne Shaheen.

Projekt, nazwany "Ustawą o Strategicznym Partnerstwie ze Wschodnią Flanką", wyznacza jako priorytet polityki USA współpracę obronną z państwami wschodniej flanki NATO, w tym Polską.

Ustawa miałaby w praktyce zapewnić, że kraje te zostałyby objęte priorytetem w programach Pentagonu, w tym dotyczącym pożyczek na zakup uzbrojenia - Foreign Military Financing i inicjatywą znaną jako sekcja 333, czyli programem wspierania zdolności partnerów USA.

Senatorowie: sojusznicy potrzebują naszego jednoznacznego wsparcia

Jest to między innymi reakcja na wstrzymanie przez Pentagon pieniędzy w ramach tego drugiego programu, który przewidywał setki milionów dolarów dla państw bałtyckich i m.in. Rumunii. Wcześniej petycję w sprawie przywrócenia tych funduszy podpisało 14 senatorów z Partii Demokratycznej.

"Ten ponadpartyjny projekt wysyła jasny sygnał, że Stany Zjednoczone uznają swoje zobowiązania i będą nadal traktować je priorytetowo w ramach naszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa" - napisali w oświadczeniu Shaheen i Wicker.

USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
Źródło: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

"W czasie, gdy Rosja wystawia na próbę determinację NATO - między innymi poprzez niedawne wtargnięcia w przestrzeń powietrzną Polski i Rumunii - nasi sojusznicy na wschodniej flance ponoszą znaczną odpowiedzialność za dalsze bezpieczeństwo całego Sojuszu i potrzebują naszego jednoznacznego wsparcia" - dodano.

Senatorowie za kolejnymi sankcjami na rosyjskie tankowce

Shaheen wraz z wieloma republikańskimi i demokratycznymi senatorami zgłosiła też w piątek inną inicjatywę związaną z rosyjską agresją na Ukrainę: projekt ustawy o nałożeniu sankcji na rosyjskie tankowce z tzw. floty cieni, potajemnie transportujące ropę naftową.

Politycy przedstawili ten projekt jako sposób na rozszerzenie obowiązujących restrykcji i wpisanie się w wyrażaną przez Trumpa chęć odcięcia Rosji od zysków ze sprzedaży ropy naftowej.

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN

