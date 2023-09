Po niemal dwóch tygodniach poszukiwań schwytano groźnego zbiega. Odsiadywał dożywocie za morderstwo

Ucieczka Daniela Cavalcante

31 sierpnia Cavalcante zbiegł z więzienia hrabstwa Chester w Pensylwanii. Na udostępnionym w zeszłym tygodniu nagraniu widać, jak 34-latek wspina się po ścianach budynku, opierając się rękoma i stopami o dwie przeciwległe ściany. Po krótkiej chwili znika on z pola widzenia kamery monitoringu. W ten sposób dostał się na dach więzienia, skąd uciekł. Policja prowadziła jego poszukiwania z wykorzystaniem technologii termowizyjnej, a także dronów i psów. We wtorek poinformowano, że poprzedniej nocy Cavalcante wtargnął do garażu w okolicach Chester, skąd miał zabrać strzelbę kaliber 22. - Właściciel domu oddał za nim kilka strzałów z pistoletu - powiedział podpułkownik policji stanowej George Bivens podczas wtorkowej konferencji prasowej.