Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Uznano, że nie stanowi zagrożenia. Dzień później strzelała do prezydenta USA

|
Sara Jane Moore w czerwcu 1975 roku, trzy miesiące przed zamachem na prezydenta
Gerald Ford, Jimmy Carter, George H.W. Bush i Bill Clinton na nagraniu archiwalnym
Źródło: Archiwum Reutera
Nie żyje Sara Jane Moore, Amerykanka, która dokładnie 50 lat temu próbowała zabić ówczesnego prezydenta USA Geralda Forda. Zamachowczyni chybiła jedynie dzięki błyskawicznej interwencji byłego żołnierza.

Sara Jane Moore zmarła w środę w domu opieki w mieście Franklin w stanie Tennessee. Miała 95 lat. Informację jako pierwsze przekazało czasopismo "The Banner", następnie potwierdziła ją reporterka "The Nashville Banner", która osobiście znała Moore.

Zamach na prezydenta USA

Po nieudanym zamachu na 38. prezydenta Stanów Zjednoczonych Moore spędziła za kratkami jedną trzecią życia. Amerykańskie media przypominają teraz, jak doszło do zamachu na Geralda Forda w 1975 roku. 21 września 1975 roku - na dzień przed oddaniem strzałów w kierunku ówczesnego prezydenta USA - agenci Secret Service zauważyli Moore z bronią w kalifornijskim Palo Alto podczas wystąpienia prezydenta na Uniwersytecie Stanforda, pisze "New York Times".

Funkcjonariusze po krótkiej ocenie stwierdzili jednak, że kobieta nie stanowi zagrożenia i wypuścili ją po odebraniu broni. Kilka godzin później Moore kupiła jednak od handlarza rewolwer, którego następnego dnia użyła do przeprowadzenia zamachu. 22 września 1975 roku oddała dwa strzały w kilkutysięcznym tłumie, który zebrał się by zobaczyć jak prezydent opuszcza budynek hotelu w San Francisco.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka

Chcą kary śmierci dla zabójcy Charliego Kirka

Skazany za zabicie 13-miesięcznej dziewczynki został stracony

Skazany za zabicie 13-miesięcznej dziewczynki został stracony

Chybiła dzięki refleksowi byłego żołnierza piechoty morskiej Olivera W. Sipple'a, który zobaczył rewolwer w ręce kobiety. Moore zdążyła oddać pierwszy, niecelny strzał, po czym Sipple odepchnął jej dłoń w chwili oddawania drugiego strzału. Druga kula minimalnie minęła Forda, odbiła się od ściany i drasnęła przypadkowego przechodnia. W tłumie wybuchła panika, a agenci Secret Service odeskortowali prezydenta do limuzyny, która zawiozła go na lotnisko. Amerykański przywódca został "tak szybko, jak to możliwe, ewakuowany z Kalifornii" - przypomniał portal dziennika "Los Angeles Times".

Gerald Ford był prezydentem USA w latach 1974-1977
Gerald Ford był prezydentem USA w latach 1974-1977
Źródło: bidenwhitehouse.archives.gov

Dożywocie dla zamachowczyni

Moore trzy miesiące później przyznała się do zamachu i została skazana na dożywocie. Z więzienia warunkowo została zwolniona w 2007 roku, rok po śmierci Forda. W 1975 roku media opisywały Moore jako zwykłą gospodynię domową, której radykalizacja wydawała się być zaskoczeniem.

Po latach okazało się, że kobieta w 1974 roku zaczęła pracę jako księgowa w People in Need. "Organizacja ta została założona w celu dystrybuowania żywności w odpowiedzi na żądania okupu wysuwane przez Symbionese Liberation Army" - przekazał w czwartek "LA Times". SLA była lewicową organizacją terrorystyczną odpowiedzialną m.in. za uprowadzenie Patty Hearst, wnuczki magnata prasowego Williama Randolpha Hearsta. People in Need zostało stworzone przez SLA by zwiększyć szanse na uzyskanie okupu za to porwanie, w związku z czym pojawiły się przypuszczenia o możliwej radykalizacji Moore przez skrajną lewicę.

W wywiadzie udzielonym telewizji NBC w 2009 roku Moore mówiła, że targnęła się na życie prezydenta w okresie, którego "ludzie nie pamiętają": krótko po zakończeniu wojny w Wietnamie, w politycznie podzielonym kraju. Twierdziła w nim, że poprzez zamach chciała wywołać "rewolucję". - Jedynym sposobem na zmianę była gwałtowna rewolucja. Naprawdę byłam przekonana, że to może zapoczątkować nową rewolucję w tym kraju - mówiła 79-letnia wówczas zamachowczyni.

Z czasem na jaw wyszło, że Sara Jane Moore wielokrotnie leczyła się z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, również przed 1975 rokiem.

Sara Jane Moore w czerwcu 1975 roku, trzy miesiące przed zamachem na prezydenta
Sara Jane Moore w czerwcu 1975 roku, trzy miesiące przed zamachem na prezydenta
Źródło: Janet Fries/Getty Images

Informatorka FBI?

Moore w mediach przedstawiała się potem także jako poszukiwana informatorka FBI, żyjąca w strachu przed bliżej nieokreślonym zagrożeniem. "Jego źródłem w zależności od wywiadu był albo rząd, albo jej radykalni towarzysze" - czytamy na łamach "LA Times". Gdy wieść o jej rzekomej współpracy z FBI się rozeszła, została wykluczona ze środowiska radykałów i "desperacko próbując przekonać ich o swojej szczerości i skrusze, dzwoniła do reporterów i występowała w audycjach radiowych, aby głosić teorie marksistowskie i maoistowskie" - podał "NYT" w piątek.

"LA Times" dodaje, że władze bagatelizowały sprawę rzekomej współpracy Moore służbami "twierdząc, że jej sporadyczne telefony do agentów i miejscowych funkcjonariuszy policji były nieproszone".

Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Masaż, po nim śmierć. A strzały? Zdaniem sędziów chciał pomścić brata

Klaudia Ziółkowska, Alicja Glinianowicz

Autorka/Autor: Maciej Wacławik //mm

Źródło: The New York Times, Los Angeles Times, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Janet Fries/Getty Images

Udostępnij:
TAGI:
USA
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Czytaj także:
Tony Blair
Tony Blair we władzach Strefy Gazy? Media o rozmowach z Trumpem
Świat
Oskarżony przed sądem
"Sąd może przymknąć na to oko". Wolontariusz oskarżony o grożenie strażnikom uniewinniony
Białystok
Internetowa znajomość z rzekomym lekarzem zakończyła utratą oszczędności
"Bezpieczne decyzje w sytuacjach kryzysowych". Ważne projekty e-zdrowia
Najnowsze
Religia w szkole
Biskup będzie decydował o twoim dziecku? Projekt przeszedł w Sejmie
Polska
shutterstock_1651751074
"Koniec ustawy łańcuchowej"
Polska
Diament William
To miała być urodzinowa zabawa. W piasku znaleźli trzykaratowy diament
Maciej Wacławik
Bogdan Święczkowski
Policja odpowiada prezesowi TK. "Nie możemy"
Polska
shutterstock_2519304591
Nagły skok ciśnienia w gabinecie? To "nadciśnienie białego fartucha"
Anna Bielecka
imageTitle
"Kosmiczna" podwójna parada nagrodzona
EUROSPORT
Ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz (L) i sekretarz stanu w MFiPR Jan Szyszko (P)
Ministra funduszy: rząd zgodził się na rewizję KPO
BIZNES
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwaj mężczyźni podejrzani o wyłudzenie ponad 8 mln zł
Oszustwo na "krowy mleczne". Dwóch podejrzanych o wyłudzenie ponad 8 mln zł
Olsztyn
Albert G. został skazany na 15 lat pozbawienia wolności
Przyniósł nóż do szkoły, ranił trzy osoby. Wyrok
WARSZAWA
Pete Hegseth
Co usłyszą generałowie? Analiza
Świat
Restauracja oblana nieznaną substancją, właściciele dostali groźby
Restauracja oblana śmierdzącą substancją, właściciele dostali groźby
Wrocław
Moskwa, Rosja
Chodorkowski: zachodni przywódcy unikają tego kroku
BIZNES
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
WARSZAWA
Azory przed uderzeniem cyklonu Gabrielle
Były huragan wydostał się z tropików. Azory na pierwszej linii
METEO
Seniorzy
Pacjenci i rodziny murem za DPS. Pracownicy zgłaszają problemy.
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Szykuje się rewolucja. Tego piłkarze już nie zrobią
EUROSPORT
Sean "Diddy" Combs
To "podglądactwo", a nie prostytucja - przekonuje obrona "Diddy'ego"
Świat
imageTitle
Koszmar Hurkacza trwa
EUROSPORT
Burza tropikalna Bualoi na zdjęciu satelitarnym
Jeden kataklizm za drugim. Kolejne ofiary śmiertelne
METEO
Sharenting
Fundacja Lil Masti pod lupą urzędników. Prezes UODO pisze do ministry
Natalia Szostak, Justyna Suchecka
13 min
2609_sejm wita
Nowa ministra? "Niech mnie Matka Boska przed tym broni"
Sejm Wita
Pogrzeb strażaka Sławomira Nocunia użądlonego przez osy
Strażak miał usunąć gniazdo os, nie żyje. Pytania po tragedii
Małgorzata Goślińska
Przez pięć dni mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć dni testów syren alarmowych
WARSZAWA
W Russocicach znaleziono zatopione auto i ciała dwóch osób
Dwa ciała w zatopionym aucie. Wiadomo, czemu kierowca zjechał do wody
Poznań
shutterstock_2279613499
Bruksela proponuje 140 miliardów dla Ukrainy. Operacja "odwracalna po spełnieniu przesłanek"
BIZNES
Urząd miasta Łodzi
"Największy kamienicznik w Polsce chce płacić innym za wynajem".
Łódź
Dwie osoby trafiło do aresztu w sprawie zabójstwa i napadu rabunkowego
Afera pedofilska w Turku. Prokuratura rozszerzyła zarzuty
Poznań
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica