Air Force One zmienia barwy. Pojawi się złoto

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wprowadzają nowy schemat malowania dla samolotów Air Force One nowej generacji - pisze Reuters. Nowy projekt to odejście od obecnego, dwukolorowego (biało-niebieskiego) malowania, obowiązującego od czasów administracji prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Na nowych maszynach mają pojawić się kolory preferowane przez obecnego prezydenta - głęboka czerwień, biel, granat i złoto.

Nowe kolory Air Force One. Koniec pewnej ery

Pomysł przemalowania samolotów pojawił się już podczas pierwszej kadencji. Nową kolorystykę można było zobaczyć na modelach prezentowanych w Białym Domu.

Nowe malowanie prezydenckich maszyn Donald Trump prezentował w Białym Domu w listopadzie 2019 roku Źródło: MICHAEL REYNOLDS / POOL/PAP/EPA

- Air Force One będzie niesamowity - mówił wówczas Donald Trump. - Będzie to najwyższa klasa, najlepsza na świecie. I będzie w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, co uważam za stosowne - przywołuje jego słowa CNN. Jednak projekt zmiany barw odrzuciła administracja Joe Bidena, powołując się na koszty i względy techniczne.

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO Źródło: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

Teraz pomysł wrócił. Firma Boeing pracuje nad nową generacją samolotów Air Force One i to one mają mieć nowe barwy. Tak samo pomalowany zostanie luksusowy odrzutowiec przekazany przez Katar, który według mediów jest przygotowywany do służby prezydentowi. Zmiana barw obejmie również cztery mniejsze samoloty C-32, nazywane Air Force Two. Pierwszy samolot tego typu został już pomalowany i ma zostać dostarczony Siłom Powietrznym w ciągu kilku miesięcy - ustaliła stacja CBS News.

Złoty, który ma być widoczny na samolotach, uchodzi za ulubiony kolor obecnego prezydenta. Już kilka miesięcy temu media komentowały zmiany, jakie zaszły w Białym Domu. "W prezydenckim gabinecie zagościł głównie kolor złoty i złoto jest wszędzie", pisała w sierpniu stacja CNN.

