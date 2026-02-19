Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Air Force One zmienia barwy. Pojawi się złoto

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Donald Trump opuszcza pokład Air Force One
Źródło: U.S. NETWORK POOL
Samoloty prezydenta USA wkrótce nie będą miały błękitnej kolorystyki utrzymywanej od czasów Kennedy'ego - informują amerykańskie media. Air Force One ma zyskać barwy preferowane przez obecnego prezydenta, Donalda Trumpa.

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych wprowadzają nowy schemat malowania dla samolotów Air Force One nowej generacji - pisze Reuters. Nowy projekt to odejście od obecnego, dwukolorowego (biało-niebieskiego) malowania, obowiązującego od czasów administracji prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Na nowych maszynach mają pojawić się kolory preferowane przez obecnego prezydenta - głęboka czerwień, biel, granat i złoto.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Ściśle tajne" prace w podziemiach Białego Domu

"Ściśle tajne" prace w podziemiach Białego Domu

Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Trump chce mieć swój łuk triumfalny. Niedługo ruszy budowa

Nowe kolory Air Force One. Koniec pewnej ery

Pomysł przemalowania samolotów pojawił się już podczas pierwszej kadencji. Nową kolorystykę można było zobaczyć na modelach prezentowanych w Białym Domu.

Nowe malowanie prezydenckich maszyn Donald Trump prezentował w Białym Domu w listopadzie 2019 roku
Nowe malowanie prezydenckich maszyn Donald Trump prezentował w Białym Domu w listopadzie 2019 roku
Źródło: MICHAEL REYNOLDS / POOL/PAP/EPA

- Air Force One będzie niesamowity - mówił wówczas Donald Trump. - Będzie to najwyższa klasa, najlepsza na świecie. I będzie w kolorze czerwonym, białym i niebieskim, co uważam za stosowne - przywołuje jego słowa CNN. Jednak projekt zmiany barw odrzuciła administracja Joe Bidena, powołując się na koszty i względy techniczne.

Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Źródło: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

Teraz pomysł wrócił. Firma Boeing pracuje nad nową generacją samolotów Air Force One i to one mają mieć nowe barwy. Tak samo pomalowany zostanie luksusowy odrzutowiec przekazany przez Katar, który według mediów jest przygotowywany do służby prezydentowi. Zmiana barw obejmie również cztery mniejsze samoloty C-32, nazywane Air Force Two. Pierwszy samolot tego typu został już pomalowany i ma zostać dostarczony Siłom Powietrznym w ciągu kilku miesięcy - ustaliła stacja CBS News.

Złoty, który ma być widoczny na samolotach, uchodzi za ulubiony kolor obecnego prezydenta. Już kilka miesięcy temu media komentowały zmiany, jakie zaszły w Białym Domu. "W prezydenckim gabinecie zagościł głównie kolor złoty i złoto jest wszędzie", pisała w sierpniu stacja CNN.

OGLĄDAJ: Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"
pc

Widzieliśmy "Melanię". "Tam nie ma historii, która zahaczałaby o prawdę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: Reuters, The Hill, BBC

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KOEN VAN WEEL

Udostępnij:
Tagi:
USADonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
"Zaczęło się od dziecięcego marzenia. Jestem dumny, że wytrwałem"
EUROSPORT
Bono, wokalista zespołu U2
Nowe utwory U2, w tym wyjątkowy muzyczny hołd dla Renee Good
Kultura i styl
Ciało znaleźli policjanci (zdjęcie ilustracyjne)
Znajomi zostawili go przy drodze bez kurtki i bez telefonu. Zmarł z wychłodzenia
Białystok
Prokuratura Krajowa
"Dwuwładza w pezetach". Tak wygląda "ewolucja" w prokuraturze
Maciej Kuciel
pap_20251202_1RA (1)
"Każdy konflikt postrzegają jako potencjalny interes". Pytania o duet do "zadań specjalnych"
imageTitle
Polka we łzach. "Cała moja praca została zniszczona jednym smarem"
EUROSPORT
Zjadł pączka (zdjęcie ilustracyjne)
Zjadł pączka z atramentem, który miał mu dać kolega. 11-latek trafił do szpitala
Białystok
Pekin, Chiny
Fala nabiera na sile. Prześwietlają "półnagich" urzędników
BIZNES
Smog w Nowym Jorku
Czy smog zwiększa ryzyko rozwoju demencji? Sprawdzili to naukowcy
METEO
imageTitle
Leją piłkarskie potęgi. Na czym polega fenomen Bodo/Glimt?
EUROSPORT
Zalana magistrala we Wrocławiu
Duża awaria w centrum Wrocławia
Wrocław
Nynek pomimo pomocy nie przeżył
Znęcał się nad Nynkiem, pies nie przeżył. "Wyrok brzmi jak ponura kpina"
Łódź
Anna Maria Żukowska
Wypłynął temat wanny Żukowskiej
Polska
Donald Trump
"Szef traci cierpliwość". Na rynku poruszenie
BIZNES
Książę Andrzej
Były książę Andrzej został zatrzymany
imageTitle
Skialpiniści zawiedli. Nadzieje już tylko na lodowym torze
RELACJA
Pożar auta w miejscowości Kraszewo Sławęcin
29-latek zabił dwie osoby. Jego ojciec miał zabić i podpalić żonę
WARSZAWA
imageTitle
Debiut do zapomnienia. Nie o takim występie Polacy marzyli
EUROSPORT
Bociany wróciły do Hamburga w środku zimy
Jako pierwszy wrócił do "bocianiej stolicy Niemiec"
METEO
We wtorek rano na posesje przyjechały kolejne przenośne toalety
Potrzeby załatwiali do wiadra lub w parku za dwa złote. Toalety zamarzły
Łódź
imageTitle
Kolejny cios dla Vonn. "Nadal nie pogodziłam się z jego odejściem"
EUROSPORT
Ukraińskie dzieci
"Muszą uczyć się, bawić i spać w piwnicach"
Radosław Sikorski
Sikorski o "logice psychoprawicy". Zwrócił się do prezydenta
Polska
imageTitle
Japonia szturmuje całe podium. Oczy Polaków na Kurakową
EUROSPORT
Leo w "Newsie Michalskiego"
Co po rozpadzie Polski 2050? Leo o dalszych krokach
Polska
Teheran, Iran
Apel Tuska do Polaków. "Natychmiast opuścić"
Polska
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
imageTitle
Dwóch Tomasiaków w kadrze? Młodszy też błyszczy na skoczni
EUROSPORT
fabryka hala praca S shutterstock_1064126297
"1:0 dla pogody". Nowe dane z gospodarki
BIZNES
shutterstock_2579679015
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. "Tąpnięcie"
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica