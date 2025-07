Rozpędzonym samochodem wjechał do kościoła. Nagranie

USA. Samochód staranował drzwi kościoła Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Jak podają lokalne media, do zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek w mieście Fayetteville w Karolinie Północnej. Na nagraniach z kamer monitoringu widać biały samochód, który z wielką prędkością przejedża przez parking, po czym taranuje drzwi kościoła baptystów przy Glensford Drive 517 i zatrzymuje się tuż po przekroczeniu progu.

Uciekał przed policją, wylądował w kościele

Pojazd został zgłoszony jako skradziony, a do wypadku doszło, gdy policjanci usiłowali zatrzymać złodzieja - poinformowała policja z Fayetteville w środę. Funkcjonariusze rozpoczęli pościg, kiedy zauważyli pojazd z pasującą do opisu wybitą szybą od strony pasażera. W środku znajdowało się dwóch zamaskowanych mężczyzn.

Po wypadku kierowca i pasażer wysiedli z samochodu i zbiegli. Policja zatrzymała kierowcę, został on zidentyfikowany jako 18-letni Demear Denning. Nastolatek usłyszał zarzuty m.in. kradzieży, jazdy bez uprawnień, ucieczki, niebezpiecznej jazdy oraz stawiania oporu. Obecnie przebywa w areszcie. Pasażer wciąż nie został zidentyfikowany.

Kościół baptystów po wypadku

Kosztowna naprawa

Wspólnota, do której należy kościół, odniosła się do sprawy w mediach społecznościowych. "Niektórzy po prostu nie mogą się doczekać, żeby pójść do kościoła" - czytamy we wpisie. Choć ton wpisu jest żartobliwy, pastor Seteve Wilson nie ma powodów do śmiechu. Duchowny przyznał przed kamerami, że naprawa kościelnych drzwi będzie kosztowała około 25 tys. dolarów. To równowartość blisko 90 tys. złotych.

- Zdaję sobie sprawę, że czasami robimy rzeczy, których być może nie chcemy robić. Mimo to musimy uczyć się na błędach i znaleźć sposób na rozwój - stwierdził pastor, pytany o przesłanie dla kierowcy i pasażera samochodu.