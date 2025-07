Tysiące incydentów z dronami. "Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani"

Lotnisko JFK w Nowym Jorku (nagrania archiwalne) Źródło: Archiwum Reutera

Z powodu incydentów z udziałem dronów w pobliżu głównych lotnisk dochodziło do dużych opóźnień lotów - przekazał we wtorek podczas wysłuchania w Senacie Steven Willoughby, odpowiadający za działania przeciwdronowe w departamencie bezpieczeństwa krajowego. Jak podał Reuters, doszło do dwóch przypadków zderzenia się bezzałogowców z samolotami, wykorzystywanymi podczas sytuacji kryzysowych w Kalifornii i Teksasie w tym roku.

Przedstawiciele władz wyrazili również obawy o celowe użycie dronów do ataków, również podczas dużych imprez sportowych. Wskazali na zbliżające się ważne wydarzenia, takie jak Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w 2026 roku. Według władz, FBI użyło ochrony przeciwdronowej tylko w przypadku 0,05 proc. z 90 tysięcy wydarzeń, podczas których takie środki mogły zostać zastosowane.

Willoughby zaznaczył, że od 2018 roku Secret Service śledziło setki dronów naruszających tymczasowe ograniczenia lotów. FBI i resort sprawiedliwości poinformowały, że w USA nasila się też zjawisko wykorzystywania dronów jako technologii szpiegowskiej. Willoughby dodał, że w ciągu drugiego półrocza 2024 roku wykryto ponad 27 tysięcy dronów w promieniu 500 metrów od południowej granicy USA.

Apel o zaostrzenie kar

Senatorowie i urzędnicy stwierdzili, że Kongres powinien zaostrzyć kary za nieodpowiednie używanie dronów i powinien przyznać agencjom federalnym nowe, rozszerzone uprawnienia do działań przeciwko dronom, które mogą stwarzać zagrożenie - podał Reuters.

W 2018 roku Kongres rozszerzył uprawnienia ministerstwa sprawiedliwości i resortu bezpieczeństwa krajowego do unieszkodliwiania lub niszczenia stanowiących zagrożenie bezzałogowce. Regulacje były wielokrotnie przedłużane.

Nowe przepisy dotyczyłyby ochrony lotnisk i infrastruktury krytycznej, takiej jak elektrownie, rafinerie ropy naftowej, zakłady chemiczne i transporty więźniów wysokiego ryzyka. Umożliwiłyby stanowym i lokalnym organom ścigania bezpośrednie unieszkodliwianie dronów, bez konieczności czekania na władze federalne.

- Uderza mnie, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani - powiedział republikański senator John Cornyn. Jego partyjny kolega senator Ted Cruz podkreślił, że "drony stanowią bezpośrednie i rosnące zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego".

