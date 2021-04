Biden zaproponował Putinowi dwustronny szczyt. "Na terytorium państwa trzeciego"

Podczas rozmowy telefonicznej z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem prezydent USA Joe Biden zaproponował we wtorek, by obydwaj przywódcy spotkali się na dwustronnym szczycie. Jak przekazano w komunikacie Białego Domu, do spotkania takiego miałoby dojść na terytorium państwa trzeciego.