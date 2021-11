Raper Young Dolph zastrzelony w Memphis

Raper Young Dolph został w środę zastrzelony w Memphis, w stanie Tennessee - poinformowały lokalne władze. Do ataku doszło w sklepie cukierniczym, do którego często przychodził robić zakupy.

Kuzyn artysty Mareno Myers powiedział miejscowemu dziennikowi "The Daily Memphian", że 36-letni raper przyjechał do Memphis w poniedziałek, aby odwiedzić chorą na raka ciotkę. - Był wewnątrz (cukierni) Makeda's, gdy nagle ktoś podjechał i go zastrzelił - powiedział Myers.