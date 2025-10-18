Miliony przeciwników Trumpa na ulicach

Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Protesty odbywały się pod hasłem "No Kings" (w wolnym tłumaczeniu - "Żadnych królów") i były kontynuacją manifestacji, które pod tym samym hasłem odbyły się w czerwcu.

"Prezydent uważa, że ​​jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem" - piszą na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

Według podanych przez nich danych, w protestach wzięło udział prawie siedem milionów ludzi, o około dwa miliony więcej niż w czerwcu. Manifestujący zgromadzili się w 2700 amerykańskich miastach i miasteczkach.

Policja poinformowała, że zgromadzenia były w większości pokojowe, wiele dużych miast nie odnotowało żadnych incydentów ani zatrzymań związanych z protestami.

Protest pod hasłem "No Kings" w Los Angeles Źródło: PAP/EPA/JILL CONNELLY

Niektórzy republikanie nazwali protesty "wiecami nienawiści do Ameryki". "To masowa mobilizacja przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa w zakresie imigracji, edukacji i bezpieczeństwa, która - jak twierdzą organizatorzy - popycha kraj w stronę autokracji" - komentuje Reuters.

Agencja dodaje, że protesty "odzwierciedlają frustrację przeciwników programu, który Trump wdraża z bezprecedensową szybkością od momentu objęcia urzędu w styczniu".

Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad Źródło: PAP/EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI

"Kochamy Amerykę i chcemy ją odzyskać"

W Waszyngtonie w centrum miasta zamknięto ruch samochodowy. Demonstrujący przynieśli flagi USA oraz transparenty z hasłami wymierzonymi przeciwko prezydentowi, w tym między innymi z krytyką działań służb imigracyjnych, wysłania Gwardii Narodowej na ulice niektórych amerykańskich miast i shutdownu.

"Nie dla królów", "Dlaczego Trump tak kocha Putina?", "Tylko Chrystus jest królem", "Autokracja jest antyamerykańska", "Ameryka została zbudowana przez imigrantów". "Dyktatorzy nie zdobędą Nobla" - to niektóre z haseł na plakatach uczestników.

W Waszyngtonie tysiące protestujących przeciwko polityce Trumpa. Zdjęcie z 18 października Źródło: PAP/EPA/LUKE JOHNSON

W Nowym Jorku tłumy protestujących wypełniły Times Square. Manifestacja zmierzała w kierunku Dolnego Manhattanu. Jedna z manifestujących trzymała transparent z napisem: "Protestujemy, bo kochamy Amerykę i chcemy ją odzyskać".

Liczne protesty także w Europie

Wcześniej manifestacje odbyły się między innymi w Berlinie, Brukseli czy Barcelonie.

Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad Źródło: PAP/EPA/Quique Garcia

Gwardia Narodowa w gotowości

W związku ze skalą protestów niektórzy republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej. Tak postanowił gubernator Teksasu Greg Abbott i gubernator Wirginii Glenn Youngkin.

OGLĄDAJ: TVN24 HD