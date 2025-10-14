Zdjęcia zakładników sprzed porwania i po dwóch latach niewoli Hamasu Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W poniedziałek Hamas uwolnił 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Byli to cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn.

OGLĄDAJ: 7 października. Dramat na festiwalu muzycznym Supernova

Tego dnia Hamas wydał też ciała czterech z 28 nieżyjących zakładników, ale został oskarżony o złamanie zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni. Stanowiły one, że organizacja ma wydać natychmiast wszystkich porwanych w 2023 roku - zarówno żywych, jak i szczątki zmarłych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Tak zmieniła ich niewola Hamasu. Zakładnicy na zdjęciach przed i po uwolnieniu

Trump: faza druga rozpoczyna się teraz

"Wrócili wszyscy z 20 żyjących zakładników i czują się tak dobrze, jak można się było spodziewać" - skomentował Donald Trump na swoim portalu Truth Social. "Wielki ciężar został zdjęty, ale zadanie nie jest jeszcze wykonane" - dodał.

"Ci, którzy zginęli, jeszcze nie wrócili, tak jak obiecano. Faza druga rozpoczyna się teraz!" - zapowiedział prezydent USA.

Phase Two begins right NOW!! pic.twitter.com/KJ4ZTyzIih — The White House (@WhiteHouse) October 14, 2025 Rozwiń

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele Egiptu, Turcji oraz Kataru podpisali w poniedziałek deklarację pokojową dla Strefy Gazy. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.

>> Plan pokojowy Trumpa. Co dalej ze Strefą Gazy, Hamasem i Palestyńczykami

Donald Trump w Szarm el-Szejk Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT / POOL

Kolejne fazy obejmują między innymi rozbrojenie Hamasu, wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, utworzenie apolitycznych władz w Strefie Gazy pod nadzorem międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąć ma sam Trump, a czołową rolę odgrywać były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pomysłodawcę planu.

OGLĄDAJ: Donald Trump: to koniec epoki śmierci i terroru