W poniedziałek Hamas uwolnił 20 żywych zakładników porwanych w trakcie ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Byli to cywile porwani w trakcie muzycznego festiwalu: Evyatar David i Rom Braslavski, żołnierz Matan Angrest i mieszkańcy przygranicznego kibucu Eitan Horn.
Tego dnia Hamas wydał też ciała czterech z 28 nieżyjących zakładników, ale został oskarżony o złamanie zobowiązań podjętych w ramach zawieszenia broni. Stanowiły one, że organizacja ma wydać natychmiast wszystkich porwanych w 2023 roku - zarówno żywych, jak i szczątki zmarłych.
Trump: faza druga rozpoczyna się teraz
"Wrócili wszyscy z 20 żyjących zakładników i czują się tak dobrze, jak można się było spodziewać" - skomentował Donald Trump na swoim portalu Truth Social. "Wielki ciężar został zdjęty, ale zadanie nie jest jeszcze wykonane" - dodał.
"Ci, którzy zginęli, jeszcze nie wrócili, tak jak obiecano. Faza druga rozpoczyna się teraz!" - zapowiedział prezydent USA.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Prezydent USA Donald Trump i przedstawiciele Egiptu, Turcji oraz Kataru podpisali w poniedziałek deklarację pokojową dla Strefy Gazy. Pierwsza jego faza obejmowała zawieszenie broni, częściowe wycofanie się wojsk izraelskich i wymianę więźniów, do czego już doszło.
Kolejne fazy obejmują między innymi rozbrojenie Hamasu, wprowadzenie międzynarodowych sił stabilizacyjnych, utworzenie apolitycznych władz w Strefie Gazy pod nadzorem międzynarodowej Rady Pokoju, na której czele stanąć ma sam Trump, a czołową rolę odgrywać były brytyjski premier Tony Blair, uważany za pomysłodawcę planu.
