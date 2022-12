Joe Biden wezwał do przyznania Unii Afrykańskiej stałego miejsca w G20

- We wrześniu wezwałem do reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ, by włączyć do niej stałego przedstawiciela Afryki. Dziś wzywam też, by Unia Afrykańska dołączyła do G20 jako jej stały członek - powiedział Biden podczas spotkania w ramach szczytu przywódców USA-Afryka w Waszyngtonie. - Długo to trwało, ale to się stanie - dodał.