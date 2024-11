Kajakarz, który sfingował własną śmierć, przysłał filmik policji

- Świetną wiadomością jest to, że nadal żyje i ma się dobrze - mówi Mark Podell, szeryf hrabstwa Green Lake, który ujawnił treść nagrania. - Zła wiadomość jest jednak taka, że ​​nie wiemy dokładnie, gdzie jest Ryan, a ona sam nie zdecydował się wrócić do domu - dodał policjant. Jak poinformował, funkcjonariusze kontaktowali się z mężczyzną próbując skłonić go do powrotu i "posprzątania bałaganu, którego narobił".

Sfingowana śmierć i 54 dni poszukiwań

Potwierdzać to mogą najnowsze przypuszczenia policji. Według szeryfa, po zatopieniu kajaka i telefonu komórkowego w jeziorze, 45-latek miał dopłynąć małą łódką do brzegu, gdzie miał ukryć rower elektryczny. Jak mówi policjant, mężczyzna jechał nim przez noc do Madison w stanie Wisconsin, a następnie wsiadł do autobusu. Dojechał do Detroit, skąd miał dotrzeć do Kanady, tam wsiąść zaś w samolot i odlecieć do nieustalonego do dziś miejsca. -Weryfikujemy te informacje, próbując połączyć fakty - mówi Podoll.