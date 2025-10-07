Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Postrzelił policjanta na stacji benzynowej, uciekł do restauracji

Fragment nagrania z kamery w mundurze policjanta
Omaha, USA. Policja w miejscu, gdzie został postrzelony funkcjonariusz
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Policjant z Omahy w stanie Nebraska (USA) trafił do szpitala po tym, jak został postrzelony w głowę na stacji benzynowej. Podejrzanego, który zbiegł z miejsca zdarzenia, funkcjonariusze znaleźli w restauracji popularnej sieci.
Kluczowe fakty:
  • Policjant został postrzelony, gdy usiłował założyć kajdanki mężczyźnie.
  • Na jego uciążliwe zachowanie skarżyli się pracownicy sklepu przy stacji benzynowej.
  • Zdarzenie zarejestrowała kamera w mundurze funkcjonariusza.

Policja poinformowała o zdarzeniu kilka godzin po tym, jak policjant trafił do szpitala. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, w poniedziałek rano policyjny dystrybutor odebrał kilka połączeń ze sklepu QuikTrip przy stacji benzynowej w mieście Omaha.

Mężczyzna zidentyfikowany później jako Shedrick Mills dzwonił pod numer alarmowy, wygłaszał "różne uwagi", po czym rozłączał się. Wkrótce potem pracownicy wspomnianego sklepu wezwali policję, skarżąc się na osobę wywołującą zamieszanie i nękającą klientów. 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rafineria w ogniu

Rafineria w ogniu

Dwie nastolatki znalezione martwe na dachu wagonu metra

Dwie nastolatki znalezione martwe na dachu wagonu metra

Policjant trafiony w głowę

Steven Murcek był pierwszym funkcjonariuszem obecnym na miejscu, który nawiązał kontakt z Millsem. Gdy ten odmówił opuszczenia terenu sklepu, usłyszał, że zostanie zatrzymany. Murcek podjął próbę założenia kajdanek Millsowi, jednak ten odepchnął go i wyciągnął pistolet, celując do policjanta. Gdy funkcjonariusz wyciągnął broń, Mills oddał strzał, trafiając w głowę. Policjant odpowiedział ogniem, po czym ukrył się za radiowozem i wezwał pomoc.

Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu oraz kamera zamontowana w mundurze Murceka. Miejscowa policja opublikowała w mediach społecznościowych zrzuty ekranu. Widać na nich m.in. funkcjonariusza z pistoletem i paralizatorem, celującym w stronę Millsa.

Fragment nagrania z kamery w mundurze policjanta
Fragment nagrania z kamery w mundurze policjanta
Źródło: Policja miasta Omaha

Podejrzany uciekł do restauracji

Mills uciekł z miejsca zdarzenia, ale niedługo później został zatrzymany przez policję w pobliskiej restauracji McDonald’s. Zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa, użycie broni w celu popełnienia przestępstwa oraz nielegalne posiadanie broni - poinformowała policja. "Śledztwo w tej sprawie jest w toku" - czytamy w komunikacie. Stan poszkodowanego policjanta jest stabilny - dodano w nim.

46 min
Trump i Hegseth pouczają generałów. Po co?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump i Hegseth pouczają generałów. Po co?

Ciekawe czasy

Autorka/Autor: Maciej Wacławik

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja miasta Omaha

Udostępnij:
TAGI:
PolicjaUSADostęp do broni w USA
Czytaj także:
Pilne
Jest decyzja w sprawie immunitetów Obajtka i Dworczyka
Polska
Szymon Hołownia
"Nas się rozbić nie da". Hołownia: ani jedna osoba nie rozważa odejścia
Polska
Tragiczny wypadek w Łaniętach
Auto dachowało, kierowca nie żyje
Łódź
Policjanci zatrzymali kierowcę, który przewoził pasażerkę w bagażniku
Pod wpływem narkotyków, z sądowymi zakazami, przewoził pasażerkę w bagażniku
WARSZAWA
Gęsta mgła
13 województw z ostrzeżeniami. Warunki będą trudne
METEO
Robert Kalinak, Denys Szmyhal
Niespodziewany ruch słowackiego rządu. Chodzi o Ukrainę
Świat
Wypadek na alei Mickiewicza w Krakowie
16-letni Mateusz zginął w wypadku, sąd zmienił decyzję w sprawie kierowcy
Kraków
Atak na policjantkę w komisariacie (zdj. ilustracyjne)
W komisariacie zaatakował policjantkę
Wrocław
imageTitle
Sprowadził żelki, czekali na niego policjanci
EUROSPORT
Jilly Cooper
Nie żyje autorka bestsellerów. "Niespodziewana śmierć", "ogromny szok"
Kultura i styl
imageTitle
Rywale Polaków bez lidera. Kradzież w tle
EUROSPORT
Obserwatorium Astronomiczne UMK w Piwnicach
Największy radioteleskop w Polsce bez pieniędzy. Jest odpowiedź ministra
Kujawsko-Pomorskie
unhcr genewa - Richard Juilliart shutterstock_1855941163
"Romana znam". Hołownia ma konkurenta z Polski
Polska
Nagroda Nobla
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla z fizyki
Świat
imageTitle
Mdlejąca tenisistka. Niepokojące obrazki z Chin
EUROSPORT
Każdy może przyjechać i zbierać
Każdy może przyjechać i zbierać z pola pomidory. Zakład przetwórczy nie nadąża
Lublin
Wypadek z udziałem autobusu miejskiego na Grochowie
Kobieta potrącona przez autobus na przejściu dla pieszych
WARSZAWA
Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty
Hołownia stawia warunki. "Jeżeli zostaną spełnione, złożę rezygnację"
Polska
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Rada Polityki Pieniężnej w akcji. "Spodziewamy się przerwy"
BIZNES
Zabił matkę
Zabił matkę młotkiem i nożem. Poszedł spać, rano zadzwonił na policję
Wrocław
imageTitle
Niesamowity wyczyn w snoookerze
EUROSPORT
Jon Chu i Jan Saczek
Wielki sukces młodych polskich filmowców
Kultura i styl
Wypadek w miejscowości Długa Kościelna
Czołowe zderzenie pod Warszawą, dwie osoby ranne
WARSZAWA
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować
Agnieszka Stradecka
shutterstock_166148447
Córka Robina Williamsa apeluje: przestańcie mu to robić
Kultura i styl
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
BIZNES
Szymon Hołownia, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Michał Kobosko
Czy Polska 2050 przetrwa? Politolożka: potrzebny jest "plan B"
Polska
Agresywny mężczyzna zdemolował szpital
Zdemolował szpital i groził ratownikowi
Kujawsko-Pomorskie
Wypadek w Łebczu
Samochód wjechał w pieszych, wśród rannych dziecko
Trójmiasto
Mężczyzna włamał się do studni głębinowej
Zniszczył studnię głębinową na terenie Trójmiasta
Trójmiasto
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica