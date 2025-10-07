Postrzelił policjanta na stacji benzynowej, uciekł do restauracji

Omaha, USA. Policja w miejscu, gdzie został postrzelony funkcjonariusz Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kluczowe fakty: Policjant został postrzelony, gdy usiłował założyć kajdanki mężczyźnie.

Na jego uciążliwe zachowanie skarżyli się pracownicy sklepu przy stacji benzynowej.

Zdarzenie zarejestrowała kamera w mundurze funkcjonariusza.

Policja poinformowała o zdarzeniu kilka godzin po tym, jak policjant trafił do szpitala. Jak dowiadujemy się z komunikatu prasowego, w poniedziałek rano policyjny dystrybutor odebrał kilka połączeń ze sklepu QuikTrip przy stacji benzynowej w mieście Omaha.

Mężczyzna zidentyfikowany później jako Shedrick Mills dzwonił pod numer alarmowy, wygłaszał "różne uwagi", po czym rozłączał się. Wkrótce potem pracownicy wspomnianego sklepu wezwali policję, skarżąc się na osobę wywołującą zamieszanie i nękającą klientów.

Policjant trafiony w głowę

Steven Murcek był pierwszym funkcjonariuszem obecnym na miejscu, który nawiązał kontakt z Millsem. Gdy ten odmówił opuszczenia terenu sklepu, usłyszał, że zostanie zatrzymany. Murcek podjął próbę założenia kajdanek Millsowi, jednak ten odepchnął go i wyciągnął pistolet, celując do policjanta. Gdy funkcjonariusz wyciągnął broń, Mills oddał strzał, trafiając w głowę. Policjant odpowiedział ogniem, po czym ukrył się za radiowozem i wezwał pomoc.

Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu oraz kamera zamontowana w mundurze Murceka. Miejscowa policja opublikowała w mediach społecznościowych zrzuty ekranu. Widać na nich m.in. funkcjonariusza z pistoletem i paralizatorem, celującym w stronę Millsa.

Podejrzany uciekł do restauracji

Mills uciekł z miejsca zdarzenia, ale niedługo później został zatrzymany przez policję w pobliskiej restauracji McDonald’s. Zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa, użycie broni w celu popełnienia przestępstwa oraz nielegalne posiadanie broni - poinformowała policja. "Śledztwo w tej sprawie jest w toku" - czytamy w komunikacie. Stan poszkodowanego policjanta jest stabilny - dodano w nim.