Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Pilot, który próbował wyłączyć silnik podczas lotu, przyznał się do winy

Lotnisko
Samoloty Alaska Airlines na lotnisku Seattle-Tacoma (nagranie archiwalne)
Źródło: Archiwum Reutera
Były już pilot, oskarżony o próbę wyłączenia silników podczas lotu maszyny, stanął w ostatni piątek przed sądem federalnym w Oregonie (USA) i przyznał się do winy. "Powinniśmy pamiętać, jak blisko był zrujnowania życia nie tylko 84 osób na pokładzie, ale także wszystkich ich rodzin i przyjaciół" - mówił prokurator.

22 października 2023 roku, podczas lotu linii Horizon Air z Everett do San Francisco, w kokpicie przebywał niepracujący tego dnia Joseph David Emerson, pilot Alaska Airlines. Z dokumentów sądowych wynika, że w pewnym momencie podczas lotu miał powiedzieć załodze, że "nie czuje się dobrze", po czym próbował wyłączyć silniki Embraera 175. Natychmiast zareagowała na to załoga maszyny. Jak ustaliła stacja CBS News, powołując się na oskarżenie, w szarpaninie z Emersonem zmuszony był uczestniczyć jeden z pilotów. Zeznał, że musiał szamotać się z mężczyzną, dopóki ten nie przestał stawiać oporu i nie został wyprowadzony z kokpitu. Cały incydent trwał około 90 sekund. Samolot finalnie przekierowano na znajdujące się najbliżej lotnisko.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chciał lecieć na wakacje, "zapomniał" o zakazie

Chciał lecieć na wakacje, "zapomniał" o zakazie

Katowice
Utrudnione lądowanie samolotu szefowej KE. Podejrzewają "ingerencję Rosji"

Utrudnione lądowanie samolotu szefowej KE. Podejrzewają "ingerencję Rosji"

Szamotanina w kokpicie samolotu

Po niespełna dwóch latach od incydentu, 5 września, Emerson przyznał się do winy w ramach ugody zawartej z prokuraturą przed sądem federalnym w Oregonie. W rozmowie ze stacją CBS News jego adwokat przyznał, że mężczyzna chce wziąć odpowiedzialność za swoje czyny.

W akcie oskarżenia w sądzie federalnym znalazły się zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo 83 osób i jeden zarzut narażenia bezpieczeństwa samolotu. "To, co zrobił Joseph Emerson, było lekkomyślne, samolubne i karygodne" - powiedział podczas rozprawy Eric Pickard, zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Multnomah w Oregonie. "Powinniśmy pamiętać, jak blisko był zrujnowania życia nie tylko 84 osób na pokładzie, ale także wszystkich ich rodzin i przyjaciół" - mówił prokurator.

Po incydencie mężczyzna miał zeznać policji, że przygnębiony niedawną śmiercią przyjaciela dwa dni wcześniej miał zażyć grzyby halucynogenne i nie spał od ponad 40 godzin. Podczas lotu wydawało mu się, że śni i próbował się obudzić, "chwytając za dwa czerwone uchwyty, które uruchamiałyby system przeciwpożarowy samolotu i odcinały dopływ paliwa do silników" - ustaliła stacja CBS News. Mężczyzna zeznał w sądzie, że po zażyciu grzybów nie był w stanie postrzegać rzeczywistości, ale - jak dodał - "to nie usprawiedliwia tego, co się stało".

"Magiczne grzyby" i 40 godzin bez snu. Nowe doniesienia w sprawie pilota samolotu
Dowiedz się więcej:

"Magiczne grzyby" i 40 godzin bez snu. Nowe doniesienia w sprawie pilota samolotu

Mężczyzna w sądzie stanowym został już skazany na 50 dni więzienia, pięć lat odsiadki w zawieszeniu, 664 godziny prac społecznych oraz 60 659 dolarów (ok. 220 tys. zł) odszkodowania - poinformowała stacja CBS News. W grudniu 2023 roku został zwolniony z aresztu do czasu kolejnej rozprawy, pod warunkiem że skorzysta z opieki psychiatrycznej, powstrzyma się od zażywania narkotyków i alkoholu oraz nie będzie już pracownikiem linii lotniczych. Po przyznaniu się do winy prokuratorzy federalni mogą wnioskować o karę do roku więzienia. Wyrok zostanie ogłoszony 17 listopada.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: BBC, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USAsamoloty
Czytaj także:
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
METEO
Chłopiec zmarło po potrąceniu przez autobus
Potrącony pięciolatek zmarł. Prokuratura: nie było przy nim rodziców
Kraków
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
METEO
Naukowcy potwierdzają: herbata obniża poziom stresu
Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj ulewnie pada
METEO
Niania z wiatrówką
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Gwałtowne zamieszki po wprowadzeniu zakazu mediów społecznościowych. 14 osób nie żyje
Świat
Do zdarzenia doszło w piątek
Wyciągnął nóż i zażądał pieniędzy. Wtedy do sklepu wszedł klient
Poznań
imageTitle
Ponitka kontra znajomi z ligi tureckiej. "Nie mogę się doczekać"
EUROSPORT
Ulewa, deszcz
Tutaj też wysłano alert RCB. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
imageTitle
W trzy miesiące zrobił więcej niż przez trzy i pół roku
EUROSPORT
Pożar ciężarówki na S7
Na S7 spłonęła ciężarówka. Wiozła piwo
Kielce
Kazik Staszewski
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"
Łódź
Ewa Puszczyńska
To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara
Kultura i styl
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
WARSZAWA
imageTitle
Aż roiło się od gwiazd. Zobacz, kto pojawił się na finale US Open
EUROSPORT
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Dron spadł niedaleko granicy. Nowe informacje
Lublin
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
WARSZAWA
Akt oskarżenia w aferze GetBack odesłany do prokuratury
Afera jak "scenariusz filmu gangsterskiego", ale "młyny sprawiedliwości mielą powoli"
Strzelce Krajeńskie. Szybki kierowca
Pędził z prędkością 120 km/h. Dostał wysoki mandat
Lubuskie
nadym rosja ropa gaz odwiert - Vladimir Endovitskiy shutterstock_2000630486
USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy
BIZNES
Psu natychmiast podano wodę
Pies zamknięty w rozgrzanym aucie. "Leżał na fotelu, oddychał bardzo szybko"
Poznań
Wypadek na S19 w Jeżowem
Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury
Rzeszów
Policja w Chicago w trakcie protestu przeciwko wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta
Chicago przygotowuje się na interwencję Gwardii Narodowej. Apel kościołów
Świat
pap_20140124_0VD (1)
Ograniczenia dla obywateli Ukrainy. Mniej świadczeń w opiece zdrowotnej
Zdrowie
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
WARSZAWA
Chciał urozmaicić dzieciom dożynki, wożąc je ciągnikiem mimo zakazu
Wziął dzieci na przejażdżkę ciągnikiem. Miał zakaz
Wrocław
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica