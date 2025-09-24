Logo strona główna
Świat

Szef Pentagonu: wtargnięcia w przestrzeń powietrzną NATO niedopuszczalne

Pete Hegseth
Rosyjski myśliwiec Su-35 na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Wszelkie przypadki wtargnięcia w przestrzeń powietrzną NATO są niedopuszczalne – powiedział szef Pentagonu Pete Hegseth w rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem Hanno Pevkurem.

W poniedziałek doszło do spotkania szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha z estońskim ministrem obrony Hanno Pevkurem.

"Hegseth zapewnił, że ministerstwo wojny solidaryzuje się ze wszystkimi sojusznikami NATO i że jakiekolwiek wtargnięcie w przestrzeń powietrzną NATO jest niedopuszczalne" - powiadomił Pentagon we wtorkowym komunikacie.

Pete Hegseth
Pete Hegseth
Źródło: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

Hegseth pochwalił szybką reakcję obrony powietrznej europejskich sojuszników. Podkreślił, że pokazała ona NATO w najlepszej formie: gotowe i skoncentrowane na swojej głównej misji.

Rosyjskie myśliwce nad Estonią

Zapewnił Pevkura, że pozostaje w ścisłym kontakcie z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych NATO w Europie w sprawie dalszych działań i będzie nadal uważnie obserwował sytuację.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Rosyjskie myśliwce nad Estonią. Trump: jeszcze nie mam informacji
F-35 RAF
Estonia "otwiera drzwi" dla brytyjskich F-35A. Mogą przenosić broń atomową
Rada Bezpieczeństwa
Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Znów w sprawie Rosji

Według MSZ Estonii 19 września trzy rosyjskie samoloty bojowe MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i przebywały w niej 12 minut. Zostały przechwycone przez samoloty myśliwskie NATO.

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

