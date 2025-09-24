W poniedziałek doszło do spotkania szefa Pentagonu Pete’a Hegsetha z estońskim ministrem obrony Hanno Pevkurem.
"Hegseth zapewnił, że ministerstwo wojny solidaryzuje się ze wszystkimi sojusznikami NATO i że jakiekolwiek wtargnięcie w przestrzeń powietrzną NATO jest niedopuszczalne" - powiadomił Pentagon we wtorkowym komunikacie.
Hegseth pochwalił szybką reakcję obrony powietrznej europejskich sojuszników. Podkreślił, że pokazała ona NATO w najlepszej formie: gotowe i skoncentrowane na swojej głównej misji.
Rosyjskie myśliwce nad Estonią
Zapewnił Pevkura, że pozostaje w ścisłym kontakcie z Naczelnym Dowódcą Sił Sojuszniczych NATO w Europie w sprawie dalszych działań i będzie nadal uważnie obserwował sytuację.
Według MSZ Estonii 19 września trzy rosyjskie samoloty bojowe MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo w Zatoce Fińskiej i przebywały w niej 12 minut. Zostały przechwycone przez samoloty myśliwskie NATO.
