"Tysiące żołnierzy elitarnej jednostki" mogą trafić na Bliski Wschód

"Wall Street Journal" podał we wtorek, że Pentagon planuje wysłać na Bliski Wschód trzy tysiące żołnierzy elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej.
Chcący zachować anonimowość oficjele zastrzegli w rozmowie z dziennikiem, że wciąż nie zapadła decyzja w sprawie wysłania wojsk lądowych do Iranu. Gazeta zwróciła jednak uwagę, że rozmieszczenie w regionie żołnierzy z 82. Dywizji daje prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi kolejne możliwości.
Reuters, także powołując się na dwa źródła zaznajomione ze sprawą, przekazał, że USA mają skierować na Bliski Wschód tysiące żołnierzy z tej elitarnej jednostki. Urzędnicy, z którymi rozmawiał Reuters, nie doprecyzowali, gdzie zostanie rozmieszczone amerykańskie wojsko, ani kiedy dotrze do wskazanych baz.
W regionie od 28 lutego trwa wojna USA i Izraela z Iranem.
Ważny element sił szybkiego reagowania armii USA
Na początku marca dziennik "Washington Post" informował, że 82. Dywizja Powietrznodesantowa odwołała planowane wcześniej ćwiczenia, co wywołało spekulacje o możliwości wysłania jej do Iranu.
Dywizja jest elitarną jednostką, która zachowuje ciągłą gotowość bojową i jest ważnym elementem sił szybkiego reagowania armii USA. Żołnierze stacjonują w Fort Bragg w Karolinie Północnej.
W piątek 20 marca media podały, że Pentagon wyśle dodatkowo na Bliski Wschód trzy okręty wojenne i liczącą 2,5 tysiące żołnierzy jednostkę ekspedycyjną piechoty morskiej. Do regionu ma popłynąć okręt desantowy USS Boxer z kontyngentem marines oraz dwa okręty towarzyszące. Na pokładzie tych jednostek mają znajdować się też myśliwce F-35, pociski rakietowe i łodzie desantowe.
Źródło: PAP, Reuters
