Amerykańskie linie lotnicze Delta Air Lines prowadzą dochodzenie w sprawie pasażerki na gapę, która weszła na pokład samolotu bez karty pokładowej. Kobieta przebywa obecnie we Francji i czeka na deportację, informuje CNN. - Mamy tu do czynienia z rażącym błędem w zakresie bezpieczeństwa - ocenił w rozmowie z mediami emerytowany pilot JP Tristani.

Pasażerka bez karty pokładowej weszła do samolotu linii Delta Air Lines, który we wtorek leciał z lotniska JFK w Nowym Jorku do paryskiego portu lotniczego Charlesa de Gaulle'a. Z oświadczenia Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) wynika, że kobieta przeszła kontrolę bezpieczeństwa i ominęła dwa punkty weryfikacji tożsamości. Według władz lotniska w Paryżu, pasażerka na gapę ma od 55 do 60 lat, posiada rosyjski paszport i amerykańską zieloną kartę.