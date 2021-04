"Niespotykane i nadzwyczajne" zagrożenie dla bezpieczeństwa. USA wyrzucają rosyjskich dyplomatów

Prezydent USA Joe Biden podpisał rozporządzenie wykonawcze nakładające nowe sankcje na Rosję w związku z jej ingerencją w amerykańskie wybory oraz szkodliwą działalność cybernetyczną Moskwy. Restrykcje zakładają między innymi wydalenie z USA 10 rosyjskich dyplomatów, w tym przedstawicieli rosyjskiego wywiadu, a także zakaz zakupu przez amerykańskie banki rosyjski obligacji rządowych.

Rosyjskie wysiłki, by zagrozić wolnym wyborom w USA i na świecie oraz szkodliwa działalność cybernetyczna Moskwy stanowią "niespotykane i nadzwyczajne" zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych - oświadczył w czwartek Joe Biden.

To pierwsze od kilku lat znaczące sankcje, wymierzone w gospodarkę Rosji, aby ukarać Kreml za kampanię cyberszpiegowską przeciwko Stanom Zjednoczonym i działania, mające na celu wpłynięcie na wybory prezydenckie w 2020 roku - zwraca uwagę "Washington Post". Agencja Reutera ocenia, że ten ruch administracji Bidena pogorszy już i tak bardzo chłodne relacje między Waszyngtonem a Moskwą, która wystawiła na próbę cierpliwość Zachodu, koncentrując wojska przy granicy z Ukrainą.

"Największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki kiedykolwiek widział świat"

Szeroko zakrojone sankcje są odpowiedzią na naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego w oprogramowaniu SolarWinds Corp, za co według władz USA prawdopodobnie odpowiada Rosja. Dało to hakerom dostęp do tysięcy firm i biur rządowych, które korzystały z produktów tej firmy. Prezes Microsoftu Brad Smith opisał atak, który został zidentyfikowany w grudniu zeszłego roku jako "największy i najbardziej wyrafinowany atak, jaki kiedykolwiek widział świat".