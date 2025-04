W realizację korytarza Lobito zaangażowane są rządy kilku zachodnich państw Źródło: Reuters Archive

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Angoli James Stroy zapewnia, że mimo cięć budżetowych administracji prezydenta Donalda Trumpa jego kraj będzie realizować korytarz kolejowy z wybrzeża Atlantyku w głąb Afryki. Dyplomata rozmawiał na ten temat z przedstawicielami państw Europy oraz władz Angoli.

Podczas objazdu miejsc związanych z inwestycją o nazwie korytarz Lobito amerykański ambasador w Angoli James Stroy podkreślił, że wszystkie projekty są w trakcie realizacji. Zaprzeczył zarazem, jakoby USA miały zrezygnować z tej inwestycji.

W opinii szefa przedstawicielstwa Unii Europejskiej w Angoli, Rosaria Bento, którego cytuje Reuters, obok USA w realizację korytarza Lobito zaangażowane są też rządy kilku zachodnich państw. W jego opinii Waszyngton już czerpie korzyści z tej inwestycji.

Lobito w Angoli Źródło: Shutterstock

Waszyngton poinformował, że pomoc ma postać dotacji federalnych i bezpośrednich pożyczek o niższym oprocentowaniu niż chińskie. USA kilka razy zarzucały Pekinowi prowadzenie "pazernej polityki", która doprowadziła do paraliżu budżetów wielu afrykańskich państw. Szacuje się, że zadłużenie Angoli wobec Chin wynosi już ponad 42 miliardy dolarów i jest najwyższe, jeśli chodzi o wszystkie państwa Afryki.

W ocenach wielu ekspertów Chiny w dużym stopniu kontrolują już wydobycie tzw. surowców krytycznych w Demokratycznej Republice Konga (DRK). Podstawą tych opinii jest między innymi fakt, że chińskie firmy wydobywcze są właścicielami lub mają znaczące udziały w większości zakładów zajmujących się wydobyciem kobaltu w Demokratycznej Republice Konga, która w 2023 roku zaspokoiła 76 procent światowej podaży tego metalu. W 2020 roku z DRK wycofała się natomiast ostatnia duża firma wydobywcza należąca do USA.

USA pracują nad budową korytarza Lobito

Korytarz Lobito ma połączyć noszące tę nazwę miasto w Angoli nad Atlantykiem z bogatym w surowce mineralne pograniczem DRK i Zambii, oddalonym o około 2 tysiące kilometrów. W 2019 roku, za pierwszej kadencji prezydenckiej Trumpa, USA udzieliły władzom Angoli pożyczki na ten cel w wysokości 550 milionów dolarów.

Pierwsza faza inwestycji to remont istniejącej już linii kolejowej przez Angolę i przedłużenie jej do regionu Katanga, na południu DRK. Docelowo linia ma zostać poprowadzona do miasta Ndola w północnej Zambii, a w dalszych planach nie wyklucza się wydłużenia jej aż do Tanzanii, do wybrzeża Oceanu Indyjskiego.

W 2022 roku Angola przekazała 30-letnią koncesję na realizację korytarza Lobito. Otrzymało ją konsorcjum Lobito Atlantic Railway - spółka joint-venture, której głównymi podmiotami są zarejestrowana w Singapurze firma zajmująca się handlem metalami - Trafigura, portugalski potentat w branży budowlanej Mota-Engil i belgijski operator kolejowy Vecturis SA.

Według władz USA korytarz Lobito pozwoli im zwiększyć wpływy w regionie. W opiniach wielu komentatorów o znaczeniu inwestycji dla władz USA dobitnie świadczy to, że były prezydent Joe Biden w swojej ostatniej zagranicznej podroży odwiedził w styczniu właśnie Angolę. Była to zarazem pierwsza w historii oficjalna podróż przywódcy USA do tego kraju.