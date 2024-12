Policja z amerykańskiego stanu Illinois zatrzymała rozpędzony pojazd po tym, jak kierująca nim kobieta w piątym miesiącu ciąży zaalarmowała, że nie jest w stanie go zatrzymać. Manewr radiowozu pozwolił zastopować pojazd zaledwie kilkaset metrów od jeziora.

Radiowozy zbliżyły się do pojazdu kobiety w pobliżu Carterville. "Pojazd miał włączone światła hamowania, jednak nie zwalniał i kontynuował jazdę z prędkością około 30 mil na godzinę (50 km na godzinę - red.)" - zaznaczono w komunikacie władz.

Akcja policji

Gdy funkcjonariusze uznali, że kontynuowanie jazdy jest niebezpieczne, zorganizowali blokadę drogi. Policyjny samochód ustawił się tak, by jechać przed pojazdem kobiety, po czym zaczął stopniowo zwalniać, aż przedni zderzak zetknął się z tylnym zderzakiem radiowozu. Po chwili rozpędzony samochód udało się zatrzymać. "Manewr zakończył się sukcesem, a będący poza kontrolą pojazd został zatrzymany około 1/4 mili (ok. 400 m - red.) przed dotarciem do jeziora Crab Orchard" - podkreśliło biuro szeryfa.