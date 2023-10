Mike Pence, były wiceprezydent USA zrezygnował z wyścigu o Biały Dom

Mike Pence zakończył kampanię wyborczą

Niskie wyniki w sondażach

ABC News zauważyło, że poparcie Pence'a dla pomocy wojskowej dla Ukrainy odróżnia go od innych kandydatów Republikanów. Naciskał również do wprowadzenia co najmniej 15-tygodniowego zakazu aborcji na szczeblu federalnym i innych konserwatywnych inicjatyw.

- Gdyby Mike Pence miał 200 milionów dolarów, nie zmieniłoby to sondaży. Nie sądzę, że koniecznie musi to być kwestia finansowania. Bardziej chodzi o to, że jego przesłanie nie jest adekwatne do obecnych czasów - argumentował Barry Bennett, były menedżer kampanii Bena Carsona i doradca Trumpa, którego wypowiedź przytacza ABC News.