Justin Timberlake został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - informuje ABC News, powołując się na funkcjonariuszy policji. Informację potwierdzają też inne amerykańskie media.

Dokładne okoliczności zatrzymania popularnego wokalisty nie są znane. Wiadomo, że doszło do niego w poniedziałkowy wieczór czasu miejscowego w Sag Harbor. To oddalona o ponad sto kilometrów od Nowego Jorku miejscowość na Long Island, w okolicach szczególnie lubianych przez znanych, bogatych i wpływowych nowojorczyków. Według stacji NBC New York, 43-letni artysta przebywa obecnie w izbie zatrzymań komisariatu policji w Sag Harbor.

Jak relacjonuje stacja ABC News Justin Timberlake ma zaplanowane w przyszłym tygodniu dwa koncerty w metropolii. Tymczasem jeszcze we wtorek przed południem miejscowego czasu ma stanąć przed sądem, który zadecyduje o jego dalszym losie. Stacja NBC cytuje rzecznika sądu według którego oczekuje się, że jeszcze tego dnia Timberlake'owi zostanie postawiony co najmniej jeden zarzut DWI (Driving While Intoxicated - prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości - czyli pod wpływem alkoholu bądź innych substancji - red.).

Justin Timberlake to amerykański piosenkarz i aktor, który popularność zyskał jako członek popularnego boys bandu 'N Sync. Jako artysta solowy wydał pięć bestselerowych albumów, zyskując miano "Księcia Popu" i jednego z najbardziej wpływowych artystów swojej generacji. Jest wykonawcą takich hitów, jak m.in. "Cry Me A River", "Rock Your Body" czy "Can't Stop the Feeling!" i laureatem 10 nagród Grammy. Wystąpił w ponad 20 filmach. Od 2007 związany jest z aktorką Jessicą Biel, mają dwóch synów. Timberlake jest doktorem prestiżowej amerykańskiej uczelni muzycznej Berklee College of Music w Bostonie.

