Miliarder Elon Musk spotkał się z ambasadorem Iranu przy ONZ - przekazała agencja Reutera. Główny doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa, omawiał sposoby złagodzenia napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi - poinformował "The New York Times".

Elon Musk , bliski doradca prezydenta elekta Donalda Trumpa , spotkał się w Nowym Jorku z ambasadorem Iranu przy ONZ podczas sesji, którą dwóch irańskich urzędników określiło jako dyskusję na temat sposobów rozładowania napięć między Iranem a USA - podał "The New York Times".

"NYT": Musk poprosił o spotkanie, ambasador wybrał miejsce

Zapytany o to, czy doszło do spotkania Muska z irańskimi przedstawicielami, Steven Chung dyrektor ds. komunikacji Trumpa odparł, że "nie komentuje doniesień o prywatnych spotkaniach, do których doszło lub nie". Również Elon Musk nie odpowiedział "NYT" na prośbę o komentarz.