USA mają plan na zakończenie wojny w Strefie Gazy. Trump: stanę na czele Rady Pokoju

Biały Dom w poniedziałek opublikował plan prezydenta Donalda Trumpa na zakończenie toczącej się w Strefie Gazy od blisko trzech lat wojnie między Izraelem i Hamasem. Opisał go Reuters.

Jak podaje agencja, jeżeli obie strony zgodzą się na propozycję, "wojna zakończy się natychmiast". Siły zbrojne Izraela mają się wówczas wycofać do ustalonych pozycji, aby przygotować się na wypuszczenie zakładników przez Hamas.

Kiedy zakładnicy zostaną wypuszczeni, Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na karę dożywocia i 1700 mieszkańców Gazy pojmanych po 7 października 2023 roku.

Wcześniej amerykańskie media pisały o 21-punktowym planie Trumpa dotyczącym Strefy Gazy.

Trump o planie na zakończenie wojny w Strefie Gazy

Tego samego dnia prezydent Trump spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Waszyngtonie. Później na wspólnej konferencji prasowej amerykański prezydent podziękował szefowi izraelskiego rządu "za zgodę na ten plan i za zaufanie, że jeśli będziemy współpracować, możemy położyć kres śmierci i zniszczeniom, których byliśmy świadkami przez tyle lat, dekad, a nawet stuleci, i rozpocząć nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu dla całego regionu".

- To wielki dzień, jeden z wielkich dni dla cywilizacji. Rzeczy, które działy się od setek i tysięcy lat, będą... Przynajmniej jesteśmy bardzo blisko - powiedział Trump.

Zasugerował, że porozumienie na rzecz zakończenia wojny jest blisko, choć wciąż zaakceptować je musi Hamas. Ma na to 72 godziny. - Słyszałem, że Hamas także chce to zrobić (zawrzeć porozumienie). To dobrze - powiedział Trump.

- Tylko oni zostali. Wszyscy inni to zaakceptowali, ale mam przeczucie, że otrzymamy pozytywną odpowiedź. Jeśli jednak nie, jak wiesz, Bibi (Netanjahu - red.), miałbyś moje pełne poparcie, żeby zrobić to, co musisz - dodał Trump.

Trump: stanę na czele Rady Pokoju

Prezydent USA poinformował, że to on sam stanąłby na czele Rady Pokoju, międzynarodowego ciała nadzorującego tymczasowo zarządzanie Strefą Gazy. - Aby zapewnić powodzenie tego przedsięwzięcia, mój plan zakłada utworzenie nowego międzynarodowego organu nadzoru, Rady Pokoju. Nazywamy ją Radą Pokoju, piękna nazwa, Rada Pokoju, która będzie kierowana - nie na moją prośbę - przez osobę (...) znaną jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump - mówił.

Zaznaczył, że prosili go o to przywódcy państw arabskich oraz Izraela. Dodał też, że w skład Rady Pokoju wejdą inne wybitne postacie, w tym były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

