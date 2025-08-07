Cztery fazy do zakończenia wojny. Amerykanie mają plan

Zniszczenia w południowym Libanie po ostrzale Izraela Źródło: EPA/STRINGER

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: USA mają plan rozbrojenia Hezbollahu i wycofania się wojsk izraelskich z Libanu - podaje Reuters.

Plan składa się z czterech faz.

Konflikt w Libanie rozpoczął się od otwarcia ognia przez Hezbollah do izraelskich pozycji tuż po rozpoczęciu wojny w Strefie Gazy.

Plan, przedstawiony przez wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa w regionie, Toma Barracka, i omawiany na czwartkowym posiedzeniu libańskiego rządu, określa jak dotąd najbardziej szczegółowe kroki mające na celu rozbrojenie wspieranego przez Iran Hezbollahu. Organizacja ta odrzuca apele o rozbrojenie, które nasiliły się od czasu wyniszczającej wojny z Izraelem w ubiegłym roku.

Plan zakłada cztery etapy:

Faza 1. Wydanie przez rząd w Bejrucie w ciągu 15 dni dekretu zobowiązującego Hezbollah do całkowitego rozbrojenia do 31 grudnia 2025 roku. W tym etapie Izrael zaprzestałby działań wojskowych na lądzie, w powietrzu i na morzu.

Faza 2. Rozpoczęcie wdrażania planu rozbrojeniowego przez Liban w ciągu 60 dni i zatwierdzenia przez rząd "szczegółowego planu rozmieszczenia (armii libańskiej - red.) w celu wsparcia zabezpieczenia całego uzbrojenia w państwie".

W tej samej fazie Izrael rozpocznie wycofywanie się z zajmowanych pozycji w południowym Libanie, a libańscy więźniowie przetrzymywani przez Izrael zostaną zwolnieni. Odbywać się to będzie we współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża.

Zniszczenia w południowym Libanie po ostrzale Izraela Źródło: EPA/STR

Faza 3. W ciągu 90 dni Izrael wycofa się z dwóch ostatnich zajmowanych przez siebie pozycji. Rozpocznie się także zabezpieczenia funduszy na odbudowę infrastruktury w ramach przygotowań do odbudowy.

Faza 4. W ciągu 120 dni pozostała ciężka broń Hezbollahu musi zostać zlikwidowana, w tym pociski rakietowe i drony.

W tej samej fazie Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska, Francja, Katar i inne zaprzyjaźnione państwa zorganizują konferencję ekonomiczną, aby wesprzeć libańską gospodarkę i odbudowę oraz "wdrożyć wizję prezydenta Trumpa dotyczącą powrotu Libanu jako kraju zamożnego i zdolnego do funkcjonowania".

Kruche zawieszenie broni

Propozycja USA ma na celu "przedłużenie i ustabilizowanie" porozumienia o zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem wynegocjowanego w listopadzie. "Pilność tej propozycji podkreśla rosnąca liczba skarg dotyczących izraelskich naruszeń obowiązującego zawieszenia broni, w tym nalotów i operacji transgranicznych, które grożą załamaniem się kruchego status quo" – czytamy w komunikacie.

Liban. Zbliża się termin wycofania się sił izraelskich Źródło: Reuters

Departament Stanu USA, Hezbollah ani libańscy ministrowie do tej pory nie odnieśli się do tych doniesień.

W zeszłorocznej ofensywie Izraela Hezbollah odniósł poważne straty. Był to punkt kulminacyjny konfliktu, który rozpoczął się w październiku 2023 roku, kiedy libańska grupa otworzyła ogień do izraelskich pozycji na granicy, deklarując poparcie dla swojego palestyńskiego sojusznika, Hamasu, na początku wojny w Strefie Gazy.