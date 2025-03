Linda McMahon, miliarderka, która wspierała kampanie Donalda Trumpa, została sekretarzem Departamentu Edukacji. Według mediów od samego początku ma zająć się likwidacją tego resortu, czego domaga się prezydent Stanów Zjednoczonych. CNN informuje, że pracownicy departamentu już otrzymali propozycje odpraw.

Senat USA zatwierdził w poniedziałek kandydaturę Lindy McMahon na stanowisko sekretarza Departamentu Edukacji. Izba zagłosowała za jej nominacją stosunkiem głosów 51 do 45. Jak podaje ABC News, chwilę po tym McMahon została zaprzysiężona. Lider republikańskiej większości w Senacie, John Thune, chwalił ją przed głosowaniem: nie mogę się doczekać współpracy z Lindą McMahon, aby ograniczyć biurokrację, wzmocnić władze stanowe i lokalne oraz pozwolić dobrym nauczycielom robić to, w czym są najlepsi i co kochają robić, czyli pomagać uczniom w odnoszeniu sukcesów.

Linda McMahon Shawn Thew/EPA/PAP

Media: nowa sekretarz ma zlikwidować swój resort

Nie bez przyczyny Thune podkreślał wzmocnienie władz stanowych w kwestii edukacji. Jak wskazuje ABC, zadaniem nowej sekretarz najprawdopodobniej będzie bowiem rozwiązanie resortu edukacji. Prezydent wielokrotnie wzywał do tego w trakcie kampanii wyborczej i podkreślał, że chce przekazania władzy nad szkolnictwem poszczególnym stanom. - Powiedziałem Lindzie: 'Lindo, mam nadzieję, że wykonasz świetną robotę i pozbawisz się pracy'. Chcę, żeby pozbawiła się pracy w Departamencie Edukacji - stacja cytuje słowa prezydenta z lutego. - Chcę, by to stany zarządzały szkołami i chcę, żeby Linda straciła pracę - podkreślił.

- Departament Edukacji został utworzony w 1980 roku i od tego czasu wydaliśmy na niego prawie bilion dolarów. Obserwowaliśmy jednocześnie, jak nasze wyniki w nauce spadają. Wierzę, że naszą odpowiedzialnością jest zapewnienie naszym dzieciom równego dostępu do doskonałej edukacji. Myślę, że najlepiej jest to zrobić na szczeblu stanowym - mówiła przed głosowaniem sama McMahon.

ABC informuje, powołując się na swoje źródła, że jeszcze w tym tygodniu prezydent USA podpisze rozporządzenie wykonawcze wzywające McMahon do rozpoczęcia współpracy z Kongresem w celu uchwalenia ustawy likwidującej resort. Ta jednak może nie zdobyć wymaganej większości - pisze stacja. Tymczasem CNN podaje, że dotarło do wiadomości e-mail, jakie otrzymali w ostatni piątek pracownicy Departamentu Edukacji. Zaproponowano im odprawy w wysokości do 25 tys. dolarów, dając im czas do godziny 23:59 w poniedziałek na przyjęcie oferty. Rzecznik Departamentu potwierdził autentyczność wiadomości e-mail, ale nie odpowiedział na dalsze pytania w tej sprawie kierowane przez CNN.

- Jestem głęboko zaniepokojona zamiarem zniszczenia Departamentu Edukacji, ponieważ doprowadzi to do tego, że dzieci ze specjalnymi potrzebami nie będą miały dostępu do indywidualnych planów edukacyjnych, że nasi biedniejsi uczniowie nie będą mogli pozwolić sobie na studia i edukację wyższą - komentowała po poniedziałkowym głosowaniu senator Kirsten Gillibrand z Partii Demokratycznej.

Kim jest Linda McMahon

76-letnia Linda McMahon, której majątek wyceniany jest na kilka miliardów dolarów, od samego początku wspierała finansowo kampanie Donalda Trumpa. Według danych organizacji OpenSecrets, w 2016 roku przekazała ponad 7 milionów dolarów, a w 2024 roku 10 milionów dolarów na ich wsparcie.

Linda McMahon ze swoim mężem Vincem McMahonem założyła 1980 roku World Wrestling Company - firmę, zajmującą się głównie organizowaniem widowisk i programów telewizyjnych związanych z wrestlingiem. W 2009 roku zrezygnowała ze stanowiska dyrektora generalnego w WWE. Trump nazywał ją "supergwiazdą" i "jedną z ulubionych osób wszech czasów".

Autorka/Autor:jjk//am

Źródło: ABC News, CNN