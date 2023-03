Kapitan źle się poczuł. W kokpicie pomógł pilot z innej linii

Boeing 737 linii Southwest leciał w środę z kalifornijskiego Los Angeles do Columbus w stanie Ohio. Jak podaje NBC News, po starcie jeden z pilotów, kapitan lotu potrzebował pomocy medycznej.

Portal pisze, że w zarchiwizowanym zapisie radiowym słychać osobę mówiącą, że kapitana rozbolał brzuch, a około pięć minut później zemdlał. Według osoby, którą słychać na nagraniu, pilot odzyskał przytomność po około minucie i trafił pod opiekę do tylnej części maszyny. "Musimy natychmiast zabrać go do karetki" - słychać. CNN podaje, że pilotem zaopiekowała się obecna na pokładzie pielęgniarka, a także załoga samolotu.