Krytyka po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera

Kluczowe fakty: W niedzielę w domu w Los Angeles znaleziono ciało reżysera, aktora i producenta Roba Reinera i jego żony Michelle.

W poniedziałek służby poinformowały, że 32-letniemu Nickowi Reinerowi, synowi twórcy, postawiono zarzut zabójstwa.

Również w poniedziałek, na profilu Donalda Trumpa na platformie Truth Social, ukazał się wpis na temat śmierci pary.

Słowa prezydenta Trumpa zostały skrytykowane między innymi przez polityków Partii Republikańskiej.

We wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social w poniedziałek Trump przekazał między innymi, że Reiner i jego żona Michele zmarli "podobno z powodu gniewu, jaki wywołał u innych" swoją "wyniszczającą umysł chorobą znaną jako zespół zaburzeń Trumpa". "Był znany z doprowadzania ludzi do szaleństwa swoją szaleńczą obsesją na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa" - napisał m.in. amerykański przywódca.

Reiner był aktywnym działaczem Partii Demokratycznej - przypomina agencja Reutera. "Prezydent, który często atakuje swoich przeciwników i chwali osoby publiczne, które go popierają, nie przedstawił żadnych dowodów na to, że poglądy polityczne Reinera miały jakikolwiek wpływ na śmierć pary" - podkreśla Reuter.

Trump w ogniu krytyki za słowa o Reinerze

Wypowiedź Trumpa spotkała się z krytyką przedstawicieli różnych opcji politycznych w USA, w tym republikanów. "Niezależnie od tego, co sądzicie o Robie Reinerze, jest to niestosowna i lekceważąca wypowiedź na temat człowieka, który został brutalnie zamordowany" - napisał na platformie X republikański kongresman Thomas Massie.

Od wpisu prezydenta zdystansował się również jego znany sojusznik - spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, mówiąc dziennikarzom, że "musimy odwołać się do naszej lepszej strony". Marjorie Taylor Greene, znana postać ruchu MAGA, która w listopadzie ogłosiła, że rezygnuje z zasiadania w Kongresie, odniosła się do wypowiedzi Trumpa, stwierdzając na platformie X, że śmierć Reinerów to "rodzinna tragedia, a nie kwestia polityki czy politycznych wrogów".

Lawina krytyki na Trumpa spadła również ze strony przedstawicieli kultury. Aktorka Whoopi Goldberg w programie "The View" przyznała, że "nie rozumie tego człowieka w Białym Domu". - Nie masz wstydu? Żadnego wstydu? Czy można upaść niżej? Nie sądzę - dodała.

Muzyk Jack White w mocnym wpisie na Instagramie stwierdził m.in., że "okropna, ohydna zniewaga wobec pięknego artysty, który dał światu tak wiele" jest nie do obrony - napisał.

Portal CNN ocenia, że prawdopodobnie każda wysoko postawiona osoba w mediach czy świecie biznesu, która zdecydowałaby się na komentarz w stylu Donalda Trumpa, zostałaby zwolniona. "Trump nie obawia się tego. Jednak przed przyszłorocznymi wyborami uzupełniającymi Amerykanie mogą zacząć sprzeciwiać się głowie państwa, która wprowadza taką truciznę do przestrzeni publicznej" - czytamy.

Rob Reiner nie żyje

Amerykański reżyser, aktor i producent Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w niedzielę w swoim domu w Los Angeles. Według CNN, która powołała się na swoje źródła, ciała znalazła córka pary, Romy. Telewizja podała również, że syn Reinerów, Nick Reiner był widziany w sobotę, jak kłóci się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia w domu komika Conana O’Briena w Los Angeles.

Urzędnik biura szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazał w poniedziałek, że 32-letniemu Nickowi Reinerowi postawiono zarzut zabójstwa. Tamtejsza policja w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek podała, że śledztwo wykazało, iż Nick Reiner jest odpowiedzialny za śmierć rodziców. We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.