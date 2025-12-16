Logo strona główna
Świat

Krytyka po wpisie Donalda Trumpa na temat zamordowanego reżysera

Donald Trump
Nagrania archiwalne z reżyserem i producentem Robem Reinerem
Źródło: Reuters
Reakcja prezydenta Donalda Trumpa na śmierć reżysera, aktora i producenta filmowego Roba Reinera i jego żony, wywołała krytykę nawet ze strony części republikanów. "Niezależnie od tego, co sądzicie o Robie Reinerze, jest to niestosowna i lekceważąca wypowiedź" - komentuje republikański kongresman Thomas Massie.
Kluczowe fakty:
  • W niedzielę w domu w Los Angeles znaleziono ciało reżysera, aktora i producenta Roba Reinera i jego żony Michelle.
  • W poniedziałek służby poinformowały, że 32-letniemu Nickowi Reinerowi, synowi twórcy, postawiono zarzut zabójstwa.
  • Również w poniedziałek, na profilu Donalda Trumpa na platformie Truth Social, ukazał się wpis na temat śmierci pary.
  Również w poniedziałek, na profilu Donalda Trumpa na platformie Truth Social, ukazał się wpis na temat śmierci pary.

We wpisie zamieszczonym na platformie Truth Social w poniedziałek Trump przekazał między innymi, że Reiner i jego żona Michele zmarli "podobno z powodu gniewu, jaki wywołał u innych" swoją "wyniszczającą umysł chorobą znaną jako zespół zaburzeń Trumpa". "Był znany z doprowadzania ludzi do szaleństwa swoją szaleńczą obsesją na punkcie prezydenta Donalda J. Trumpa" - napisał m.in. amerykański przywódca.

Reiner był aktywnym działaczem Partii Demokratycznej - przypomina agencja Reutera. "Prezydent, który często atakuje swoich przeciwników i chwali osoby publiczne, które go popierają, nie przedstawił żadnych dowodów na to, że poglądy polityczne Reinera miały jakikolwiek wpływ na śmierć pary" - podkreśla Reuter.

Tragedia w domu znanego hollywoodzkiego filmowca
Tragedia w domu znanego hollywoodzkiego filmowca

Trump w ogniu krytyki za słowa o Reinerze

Wypowiedź Trumpa spotkała się z krytyką przedstawicieli różnych opcji politycznych w USA, w tym republikanów. "Niezależnie od tego, co sądzicie o Robie Reinerze, jest to niestosowna i lekceważąca wypowiedź na temat człowieka, który został brutalnie zamordowany" - napisał na platformie X republikański kongresman Thomas Massie.

Od wpisu prezydenta zdystansował się również jego znany sojusznik - spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, mówiąc dziennikarzom, że "musimy odwołać się do naszej lepszej strony". Marjorie Taylor Greene, znana postać ruchu MAGA, która w listopadzie ogłosiła, że rezygnuje z zasiadania w Kongresie, odniosła się do wypowiedzi Trumpa, stwierdzając na platformie X, że śmierć Reinerów to "rodzinna tragedia, a nie kwestia polityki czy politycznych wrogów".

Lawina krytyki na Trumpa spadła również ze strony przedstawicieli kultury. Aktorka Whoopi Goldberg w programie "The View" przyznała, że "nie rozumie tego człowieka w Białym Domu". - Nie masz wstydu? Żadnego wstydu? Czy można upaść niżej? Nie sądzę - dodała.

Muzyk Jack White w mocnym wpisie na Instagramie stwierdził m.in., że "okropna, ohydna zniewaga wobec pięknego artysty, który dał światu tak wiele" jest nie do obrony - napisał.

Portal CNN ocenia, że prawdopodobnie każda wysoko postawiona osoba w mediach czy świecie biznesu, która zdecydowałaby się na komentarz w stylu Donalda Trumpa, zostałaby zwolniona. "Trump nie obawia się tego. Jednak przed przyszłorocznymi wyborami uzupełniającymi Amerykanie mogą zacząć sprzeciwiać się głowie państwa, która wprowadza taką truciznę do przestrzeni publicznej" - czytamy.

Trump znów obraża. "Jesteś wstrętną reporterką"

Trump znów obraża. "Jesteś wstrętną reporterką"

"Głupia jesteś? Jesteś głupią osobą?"

"Głupia jesteś? Jesteś głupią osobą?"

Rob Reiner nie żyje

Amerykański reżyser, aktor i producent Rob Reiner i jego żona Michele zostali znalezieni martwi w niedzielę w swoim domu w Los Angeles. Według CNN, która powołała się na swoje źródła, ciała znalazła córka pary, Romy. Telewizja podała również, że syn Reinerów, Nick Reiner był widziany w sobotę, jak kłóci się z ojcem podczas świątecznego przyjęcia w domu komika Conana O’Briena w Los Angeles.

Urzędnik biura szeryfa hrabstwa Los Angeles przekazał w poniedziałek, że 32-letniemu Nickowi Reinerowi postawiono zarzut zabójstwa. Tamtejsza policja w oświadczeniu wydanym w nocy z poniedziałku na wtorek podała, że śledztwo wykazało, iż Nick Reiner jest odpowiedzialny za śmierć rodziców. We wtorek sprawa ma zostać przekazana prokuraturze okręgowej hrabstwa Los Angeles.

"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"
"Druzgocąca strata dla miasta i kraju"

Martyna Nowosielska-Krassowska

Autorka/Autor: Maciej Wacławik//am

Źródło: Reuters, PAP, People, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/BONNIE CASH / POOL

Donald TrumpUSAPartia Republikańska USA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica