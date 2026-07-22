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Świat

Tyle Amerykanów kosztuje wojna. Szef Pentagonu ujawnił

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Szef Pentagonu Pete Hegseth
USA zniszczyły pięć mostów w południowym Iranie
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
Szef Pentagonu Pete Hegseth poinformował amerykański Senat, że dotychczasowy koszt wojny z Iranem szacowany jest na 37,7 miliarda dolarów. Eksperci szacują, że może on być jeszcze wyższy. Hegseth podczas wystąpienia zasugerował, że Moskwa i Pekin wspierają Teheran.

Pete Hegseth bronił strategii administracji USA wobec Iranu podczas wysłuchania przed senacką komisją budżetową. Administracja ubiega się o przyznanie około 68 miliardów dolarów dodatkowego finansowania, w tym środków na pokrycie kosztów związanych z wojną. Wystąpienie szefa Pentagonu było przerywane przez protestujących przeciwko konfliktowi.

Część senatorów podawała w wątpliwość konieczność przeznaczenia dodatkowych miliardów dolarów na finansowanie wojny, lecz sekretarz obrony (wojny) przekonywał, że dodatkowe środki są "pilne i konieczne". Pentagon oddzielnie wnioskuje o 1,5 biliona dolarów w ramach nadchodzącego budżetu obronnego.

Szef Pentagonu Pete Hegseth
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Szef Pentagonu poinformował komisję, że koszty trwającej od 28 lutego operacji szacowane są na 37,7 miliarda dolarów. Jednak według ekspertów suma ta może być zdecydowanie wyższa. W marcu źródło powiedziało Reutersowi, że według szacunków administracji pierwszych sześć dni wojny kosztowało co najmniej 11,3 miliarda dolarów.

Hegseth o udziale Rosji i Chin w konflikcie z Iranem

Sekretarz był pytany przez senatorów między innymi o cele trwającej wojny i to, czy Iran jest wspierany przez Rosję i Chiny. Wskazywano, że sam prezydent Donald Trump wielokrotnie deklarował, że konflikt już się zakończył.

Senatorzy pytali też Hegsetha i przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generała Dana Caine'a o wojnę w Ukrainie. Między niektórymi senatorami i sekretarzem dochodziło do ostrej wymiany zdań.

Hegseth zdawał się sugerować, że Rosja i Chiny w pewien sposób pomagają Iranowi w wojnie. - Są sposoby, na różnych poziomach, w jakie oba te kraje umożliwiają Iranowi prowadzenie części jego działań - powiedział.

Porównał też wojnę z Iranem z wojną w Ukrainie. - Doceniam zwycięstwo w wojnie tak samo jak każdy inny, ale staję przed komisją, która chce rozmawiać o wygraniu wojny trwającej od czterech lat, a jednocześnie mówi o strategicznej porażce w konflikcie trwającym zaledwie cztery miesiące, którego celem było uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni jądrowej - oświadczył Hegseth.

Szef Pentagonu: wiele naszych zdolności pozostaje tajnych

- Uważam, że zapewnienie środków dla amerykańskich żołnierzy i żołnierek, w przeciwieństwie do ukraińskich żołnierzy i żołnierek, powinno być dla Senatu Stanów Zjednoczonych wyższym priorytetem. Skoro więc pięć dodatkowych pakietów finansowania trafiło do Ukrainy, niezależnie od tego, jak słuszna może być ta sprawa, dlaczego jest to uznawane za właściwe działanie, ale finansowanie wojsk znajdujących się obecnie w strefie działań wojennych (…) jest traktowane jako posunięcie partyjne? To jest hipokryzja - przekonywał.

Sekretarz uchylił się od odpowiedzi na pytanie o zdolność amerykańskiej armii do zaatakowania domniemanego irańskiego obiektu nuklearnego Pickaxe. - Wiele naszych zdolności pozostaje tajnych. Ale jeśli ktokolwiek na świecie jest w stanie dosięgnąć dowolnego celu, to są to siły zbrojne Stanów Zjednoczonych - dodał

Prezydent Trump w ostatnich dniach wielokrotnie zapowiadał, że siły amerykańskie mogą uderzyć w ośrodek nuklearny nazywany "Pickaxe Mountain", który nie był dotąd celem ataków. We wtorek zagroził, że wojska amerykańskie uderzą "całkiem niedługo" w miejsce, w którym Iran może trzymać zapasy uranu.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAIranPete HegsethPentagon
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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