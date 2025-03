Administracja Donalda Trumpa zdecydowała, że w agencji pomocowej USAID zlikwidowane zostaną wszystkie stanowiska niewymagane bezpośrednio przez prawo. Jak zaznaczył Reuters, oznacza to zwolnienie niemal wszystkich pracowników. Rzeczniczka Departamentu Stanu USA Tammy Bruce przekonywała, że zwolnienia są efektem "reorganizacji".

Jak podała agencja Reuters, pracownicy USAID (Agencji Stanów Zjednoczonych ds. Rozwoju Międzynarodowego) zostali poinformowani, że wyeliminowane zostaną wszystkie etaty poza tymi wymaganymi przez prawo. Ma do tego dojść w dwóch turach - w lipcu i we wrześniu. Według Reutersa oznacza to zwolnienie niemal wszystkich pracowników, którzy pozostali w agencji. Jej zamknięcie zapowiadali wcześniej Donald Trump i Elon Musk.