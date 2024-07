Kim jest Usha Vance - żona J.D. Vance'a

Jeszcze kilka tygodni wcześniej prawniczka i była urzędniczka sądowa mówiła, że nie ma ochoty całkowicie wywracać do góry nogami życia, które stworzyli razem z mężem. - Nie wiem, czy ktokolwiek może być gotowy na tego rodzaju kontrolę - mówiła Vance w wywiadzie udzielonym wspólnie z mężem stacji Fox News w czerwcu.

Amerykańskie media podkreślają, że Usha Vance ma bogate CV. Portal CNN przypomniał w poniedziałek, że obecny senator przez lata powtarzał, iż to właśnie żona miała kluczowe znaczenie dla odniesionego przez niego sukcesu. W "Elegii dla bidoków" pisał, że była jego "duchową przewodniczką" na Uniwersytecie Yale. - Usha sprowadza mnie na ziemię - mówił Vance w podcaście Megyn Kelly Show w 2020 roku. - A kiedy staję się trochę zbyt zarozumiały lub zbyt dumny, przypominam sobie, że ona jest znacznie bardziej utalentowana ode mnie - dodawał.

Portal BBC odnotował we wtorek, że J.D. Vance "regularnie narzeka na idee 'woke' ('woke culture' - kultura przebudzonych, wiązana ze skrajna lewicą - red.), ale jego żona była wcześniej zarejestrowana jako demokratka, a obecnie jest prawniczką w kancelarii w San Francisco, która z dumą chwali się swoją reputacją 'radykalnie postępowej'".

J.D Vance i Usha Vance - wówczas Usha Chilukuri - poznali się na studiach prawniczych w 2013 roku - przypomina "The New York Times", dodając, że oboje dołączyli do grupy dyskusyjnej zajmującej się "upadkiem społecznym białej Ameryki". Pobrali się w 2014 roku. Mają trójkę dzieci: synów Ewana i Viveka oraz córkę Mirabel.