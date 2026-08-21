Świat Katastrofa samolotu na Alasce. Wszyscy zginęli Mikołaj Stępień |

Anchorage, Alaska Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

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W zachodniej części Alaski rozbił się samolot czarterowy - poinformowały amerykańskie władze. W katastrofie zginęło osiem osób.

Rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa przekazał, że samolot Cessna 441, należący do firmy czarterowej Security Aviation z siedzibą w Anchorage, rozbił się w czwartek w pobliżu wojskowej instalacji radarowej na zachód od lotniska Cape Newenham LRRS na Alasce około godziny 12.15 czasu lokalnego (22.15 w Polsce).

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Na Alasce rozbił się samolot

Jak poinformowało lokalne dowództwo sił zbrojnych USA, na które w piątek powołał się Reuters, na skutek rozbicia się maszyny zginęło osiem osób. Nikt nie przeżył.

Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska w Anchorage i leciał do Cape Newenham, gdzie znajduje się instalacja radarowa, służąca do monitorowania ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Alaski i wzdłuż granic tego amerykańskiego stanu.