Katastrofa samolotu na Alasce. Wszyscy zginęli
W zachodniej części Alaski rozbił się samolot czarterowy - poinformowały amerykańskie władze. W katastrofie zginęło osiem osób.
Rzecznik Federalnej Administracji Lotnictwa przekazał, że samolot Cessna 441, należący do firmy czarterowej Security Aviation z siedzibą w Anchorage, rozbił się w czwartek w pobliżu wojskowej instalacji radarowej na zachód od lotniska Cape Newenham LRRS na Alasce około godziny 12.15 czasu lokalnego (22.15 w Polsce).
Na Alasce rozbił się samolot
Jak poinformowało lokalne dowództwo sił zbrojnych USA, na które w piątek powołał się Reuters, na skutek rozbicia się maszyny zginęło osiem osób. Nikt nie przeżył.
Samolot wystartował z międzynarodowego lotniska w Anchorage i leciał do Cape Newenham, gdzie znajduje się instalacja radarowa, służąca do monitorowania ruchu lotniczego w przestrzeni powietrznej Alaski i wzdłuż granic tego amerykańskiego stanu.
Źródło: PAP