F-35 rozbił się podczas ćwiczeń

Baza Sił Powietrznych USA Eielson przekazała w komunikacie, że do katastrofy F-35 doszło we wtorek. Samolot rozbił się w czasie lądowania.

Pilot przed katastrofą miał zgłosić, że w trakcie lotu doszło do usterki. Pułkownik Paul Townsend, dowódca 354. Skrzydła Myśliwskiego przekazał, że pilotowi udało się katapultować i że "jest on bezpieczny". Mężczyzna został przetransportowany do szpitala wojskowego Bassett.