"To nie jest wymówka, ale..." Biden tłumaczy, co poszło nie tak 

Prezydent USA Joe Biden przyznał we wtorek, że "prawie zasnął na scenie" podczas ubiegłotygodniowej debaty z Donaldem Trumpem. Sugerował, że był zmęczony zagranicznymi podróżami, które odbył w czerwcu.

Biden podczas wyborczego spotkania z darczyńcami w McLean w Wirginii pod Waszyngtonem tłumaczył we wtorek swoją kiepską kondycję podczas debaty.

- To nie jest wymówka, ale wyjaśnienie - dodał.

Biały Dom o przeziębieniu Bidena

Wcześniej podczas wtorkowej konferencji prasowej rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre tłumaczyła, że Biden był - i nadal jest - przeziębiony i zmagał się z bólem gardła. Zaprzeczyła jednak, by prezydent brał leki na przeziębienie.

Biden odbył w czerwcu dwie podróże do Europy, najpierw odwiedzając Francję w dniach 4-7 czerwca, a później w dniach 13-15 czerwca Włochy, gdzie brał udział w szczycie przywódców G7. Bezpośrednio po powrocie z Włoch poleciał do Los Angeles. Ostatni tydzień przed debatą spędził jednak na przygotowaniach do starcia z Trumpem, w ośrodku prezydenckim w Camp David w Maryland.