Nagrywał na środku drogi, miał narkotyki. Kontrowersyjny youtuber zatrzymany

O szczegółach sprawy informuje między innymi amerykańska stacja CBS News. Z doniesień medialnych wynika, że funkcjonariusze policji z Miami zostali zaalarmowani w sobotę nad ranem czasu miejscowego, że grupa osób utrudnia ruch samochodów osobowych na Washington Avenue - jednej z głównych ulic South Beach, znanej z licznych hoteli, sklepów i klubów nocnych. Wśród tych osób był Jack Doherty - internetowy twórca, który ma ponad 3,2 miliona subskrybentów.

Młody mężczyzna miał - jak ustalili dziennikarze CBS News - oddzielić się od grupy i stanąć na środku arterii. Wszystko po to, by nagrać film do jednej ze swoich produkcji. Policjanci po przyjechaniu na miejsce nakazali Doherty'emu opuszczenie drogi, ale 22-latek odmówił. W pewnym momencie - jak przekazuje CBS News - do zejścia ze środka ruchliwej drogi mieli namawiać go także członkowie jego grupy. Nieskutecznie.

Zatrzymanie influencera

Influencer miał przekazać policjantom, że zejdzie z drogi dopiero, kiedy skończy nagrywać. Wtedy funkcjonariusze zdecydowali się go zatrzymać ze względu na "celową odmowę wykonywania legalnych poleceń i dalsze blokowanie ruchu".

Wówczas policjanci znaleźli przy 22-latku narkotyki. Były to - jak przekazuje CBS News - amfetamina i marihuana. Mężczyzna został przewieziony na komendę, gdzie usłyszał kilka zarzutów - w tym posiadanie nielegalnych substancji psychoaktywnych i stawianie oporu funkcjonariuszowi policji bez użycia przemocy.

Niedługo potem amerykańska policja opublikowała komunikat, w którym zaznacza, że funkcjonariusze będą stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zapowiedziano też, że wszystkie osoby nie stosujące się do prawa będą pociągane do odpowiedzialności, "bez względu na to czy ktoś ma status celebryty czy nie".

Niedługo potem sam youtuber opublikował w mediach społecznościowych krótki film, na którym widać, jak opuszcza policyjny areszt. - Jestem wolnym człowiekiem, skarbie (I'm a free man, baby - ang.) - stwierdził influencer.

Kontrowersyjny influencer

Jack Doherty jest znany jest przede wszystkim z nagrywania prowokacyjnych filmów z niewybrednymi żartami, z powodu których już wcześniej budził kontrowersje. Zdarza mu się też prowokować nieznajomych na ulicy, po czym chowa się za swoim ochroniarzem. Ma ponad 15 milionów subskrybentów na YouTube, ponad 10 milionów obserwujących na TikToku i ponad 2,8 miliona obserwujących na Instagramie.

