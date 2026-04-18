Trump o negocjacjach z Iranem. "Sytuacja wydaje się być bardzo dobra"

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że otrzymał dobre wiadomości z Iranu i że spodziewa się pozytywnych rezultatów rozmów z tym krajem. Nie wyjaśnił, jakie to wieści. Zasugerował, że w przypadku braku porozumienia przed środą może wrócić do bombardowania Iranu.

Donald Trump podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej do Waszyngtonu z Phoenix mówił, że "mamy dość dobre wiadomości sprzed 20 minut, ale sytuacja na Bliskim Wschodzie, z Iranem, wydaje się być bardzo dobra". - Wkrótce się dowiemy (...) Rozmawiamy dalej. Spodziewam się, że wszystko pójdzie dobrze. Wiele z tych rzeczy zostało już wynegocjowanych i uzgodnionych - relacjonował.

Trump nie zdradził, jakie to wieści, zapowiadając, że wkrótce będzie to jasne. - To jest coś, co powinno się zdarzyć - dodał jedynie.

Potwierdził swoje wcześniejsze twierdzenia, że USA otrzymają całe zapasy irańskiego wzbogaconego uranu. Zapowiedział, że stanie się to albo we współpracy z Iranem, albo "w znacznie bardziej nieprzyjaznej formie".

Pytany o to, czy zamierza przedłużyć zawieszenie broni wygasające we wtorek w nocy, prezydent USA powiedział, że "może go nie przedłużyć", ale pozostanie za to blokada irańskich portów.

- Będziemy więc mieli blokadę i niestety będziemy musieli znowu zacząć zrzucać bomby - powiedział Trump. Wyraził jednak optymizm co do zawarcia porozumienia przed wygaśnięciem rozejmu.

Trump: dobrze się dogadujemy, ale kto wie

Wcześniej, w Phoenix, podczas wystąpienia na wiecu organizowanym przez organizację Charliego Kirka, Turning Point USA, Trump odniósł się do ogłoszonego przez Iran otwarcia cieśniny Ormuz na pozostały okres zawieszenia broni.

- To będzie wielki i wspaniały dzień dla świata, ponieważ Iran właśnie ogłosił, że cieśnina Ormuz jest w pełni otwarta i gotowa do działania oraz na pełny ruch. Jednak blokada morska z udziałem największej marynarki wojennej na świecie pozostanie w pełni utrzymana i będzie obowiązywać wobec Iranu do momentu, gdy nasza umowa z Teheranem zostanie w stu procentach zakończona i podpisana - mówił.

- Dobrze się dogadujemy, ale kto wie. Szczególnie z Iranem. Ale ten proces powinien przebiec bardzo szybko, ponieważ większość punktów została już wynegocjowana i uzgodniona. Będziecie bardzo zadowoleni - mówił prezydent USA.

Trump: nie sądzę, żeby było zbyt wiele znaczących różnic

Po wylądowaniu w Phoenix Trump w rozmowie z dziennikarzami krótko podsumował ogłaszane przez niego wcześniej w piątek przełomy w negocjacjach z Iranem. Zapowiedział, że rozmowy będą kontynuowane przez weekend.

- Wykonaliśmy dobrą robotę, ale zobaczymy, czy rozmowy będą kontynuowane, a my będziemy kontynuować w weekend i będzie się działo wiele dobrych rzeczy - mówił.

Pytany o różnice w tym, co o ustaleniach mówią USA i Iran, powiedział, że "może tak jest", choć chwilę później bagatelizował taką możliwość.

- Zobaczymy, co się wydarzy. Jeśli tak, będziemy musieli to wyjaśnić. Ale nie sądzę, żeby istniało za dużo jakichś znaczących różnic - oznajmił. Zapowiedział też, że blokadę irańskich portów zakończy, kiedy dojdzie do podpisania umowy z Iranem.

Różnice w oświadczeniach USA i Iranu

Wysoko postawiony irański urzędnik powiedział w piątek Reutersowi, że pomiędzy Iranem i USA pozostają znaczące różnice co do warunków zawieszenia broni, w tym w kwestiach nuklearnych. MSZ Iranu oświadczył zaś, ze wzbogacony uran nie opuści kraju.

Trump twierdził natomiast coś zupełnie innego: że Iran "zgodził się na wszystko", w tym bezterminowe zaprzestanie wzbogacania uranu i wspólne wywiezienie zapasów wzbogaconego uranu.

Różnice pojawiły się też w tym, jak oba kraje informowały o otwarciu cieśniny Ormuz. Trump oznajmił, że cieśnina została "całkowicie otwarta". Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi oznajmił, że w związku z zawieszeniem broni w wojnie Izraela z libańskim Hezbollahem, żegluga przez Ormuz zostanie wznowiona na pozostały czas rozejmu (tj. do wtorku) na "skoordynowanej trasie" z władzami Iranu.

Groźba ponownego zamknięcia cieśniny

Natomiast w nocy z piątku na sobotę szef irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf, który przewodniczył delegacji swojego kraju podczas negocjacji z USA, zagroził, że Iran może ponownie zamknąć cieśninę, jeśli USA nie zniosą blokady irańskich portów.

"Jeśli blokada będzie kontynuowana, cieśnina Ormuz nie pozostanie otwarta" - napisał Ghalibaf na platformie X, dodając, że tranzyt statków przez cieśninę będzie się odbywał za zgodą władz irańskich i poprzez "wyznaczoną trasę".

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica