Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Chicago przygotowuje się na interwencję Gwardii Narodowej. Apel kościołów

Policja w Chicago w trakcie protestu przeciwko wysłaniu Gwardii Narodowej do miasta
Protest przeciwko rozmieszczeniu Gwardii Narodowej w Chicago
Źródło: Reuters
Chicago przygotowuje się na wkroczenie żołnierzy Gwardii Narodowej do miasta. Lokalne kościoły zaapelowały do mieszkańców o zachowanie spokoju, noszenie przy sobie niezbędnych dokumentów i bycie w kontakcie z bliskimi.
Kluczowe fakty:
  • W tym tygodniu spodziewana jest interwencja Gwardii Narodowej w Chicago. Donald Trump wysyła żołnierzy do amerykańskich miast w ramach walki z przestępczością.
  • Lokalne kościoły apelują do mieszkańców o regularne kontaktowanie się z bliskimi i noszenie przy sobie dokumentów.
  • Większość spośród prawie trzech milionów mieszkańców Chicago stanowi ludność czarnoskóra lub latynoska.

W ramach walki z przestępczością w sierpniu Donald Trump zdecydował o rozmieszczeniu Gwardii Narodowej w amerykańskich miastach - najpierw żołnierze pojawili się Waszyngtonie, a prezydent zapowiedział, że zostaną wysłani też m.in. do Baltimore i Chicago. W piątek Trump powiedział, że zdecydował już, które miasto będzie kolejnym, ale nie wskazał go wprost i nie podał daty.

W sobotę amerykański prezydent opublikował za to na swojej platformie Truth Social wpis, w którym stwierdził: "Uwielbiam zapach deportacji o poranku", nawiązując do filmu "Czas apokalipsy" z 1979 roku, w którym z ust podpułkownika Williama "Billa" Kilgore'a padły słowa "Uwielbiam zapach napalmu o poranku". "Chicago wkrótce dowie się, dlaczego to się nazywa Departamentem WOJNY" - dodał Trump, odnosząc się do zeszłotygodniowej zmiany nazwy dotychczasowego Departamentu Obrony. Pod wpisem zamieścił zdjęcie przedstawiające go w mundurze, na tle panoramy Chicago i płomieni, z napisem "Chipokalipsa teraz".

Prokurator o "wojskowej okupacji" stolicy. Jest pozew przeciw Trumpowi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prokurator o "wojskowej okupacji" stolicy. Jest pozew przeciw Trumpowi

Chicago przygotowuje się na przybycie Gwardii Narodowej

W obliczu nadchodzącego zaostrzenia polityki migracyjnej w Chicago, na sytuację zareagowały lokalne kościoły. Część z nich, jak podaje ABC News, stara się uspokoić mieszkańców, inne przypominają wiernym o ich prawach w razie kontaktu z funkcjonariuszami. Zachęcano też ludzi do noszenia przy sobie niezbędnych dokumentów i pozostawania w kontakcie z rodziną.

- Musicie zacząć mówić ludziom o tym, gdzie jesteście, żebyście nie zniknęli - powiedział w czasie mszy pastor Marshall Hatch z New Mount Pilgrim Missionary Baptist Church. - Nie będziemy rozpaczać, nie będziemy się bać. Nie poddamy się i nie ulegniemy faszyzmowi i autorytaryzmowi - podkreślał.

- Wydaje się, że w każdej chwili może się wydarzyć wszystko - stwierdził zaś pastor Francisco "Paco" Amador z parafii New Life Community w zamieszkiwanej w większości przez Meksykanów dzielnicy Little Village.

Trump: wstyd mi to mówić przy prezydencie Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump: wstyd mi to mówić przy prezydencie Polski

"To zdrowy rozsądek"

Trump deklaruje, że Gwardia Narodowa ma pomóc rozprawić się z przestępczością w miastach. - Nie idziemy na wojnę, zamierzamy posprzątać miasta, żeby nie zabijali pięciu osób w każdy weekend. To nie wojna, to zdrowy rozsądek - mówił prezydent dziennikarzom w niedzielę.

W sobotę w Chicago odbył się protest kilku tysięcy ludzi, którzy sprzeciwili się rozmieszczeniu federalnych wojsk w mieście. Słychać było hasła nawołujące do "zniesienia" urzędu celno-imigracyjnego ICE oraz wyrażające sprzeciw wobec polityki Trumpa.

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę
Dowiedz się więcej:

(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę

Autorka/Autor: pb

Źródło: ABC News, Reuters, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Abaca/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAChicagoDonald TrumpPolityka imigracyjna USA
Czytaj także:
Uroczystości pogrzebowe Stanisława Soyki
"Był kochającym człowiekiem, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu"
WARSZAWA
Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Jest powiat, gdzie wydano alarm trzeciego stopnia
METEO
Chłopiec zmarło po potrąceniu przez autobus
Potrącony pięciolatek zmarł. Prokuratura: nie było przy nim rodziców
Kraków
Pożar po uderzeniu pioruna w Dąbrowie Górniczej
Pożar domu na Śląsku. Miał tam trafić piorun
METEO
Naukowcy potwierdzają: herbata obniża poziom stresu
Salmonella w herbacie. "Zagrożenie dla zdrowia"
BIZNES
Burza
Gdzie jest burza? Tutaj ulewnie pada
METEO
Niania z wiatrówką
Strzelał z wiatrówki, mężczyzna stracił oko. Jest akt oskarżenia
Wrocław
Nepal. Protest przeciwko zakazowi mediów społecznościowych
Gwałtowne zamieszki po wprowadzeniu zakazu mediów społecznościowych. 14 osób nie żyje
Świat
Do zdarzenia doszło w piątek
Wyciągnął nóż i zażądał pieniędzy. Wtedy do sklepu wszedł klient
Poznań
imageTitle
Ponitka kontra znajomi z ligi tureckiej. "Nie mogę się doczekać"
EUROSPORT
Ulewa, deszcz
Tutaj też wysłano alert RCB. "Nie zbliżaj się do wezbranych rzek"
METEO
imageTitle
W trzy miesiące zrobił więcej niż przez trzy i pół roku
EUROSPORT
Lotnisko
Próbował wyłączyć silnik podczas lotu. Pilot przyznał się do winy
Świat
Pożar ciężarówki na S7
Na S7 spłonęła ciężarówka. Wiozła piwo
Kielce
Kazik Staszewski
"Jednoczy w groźbie". Po wulgarnej piosence Kazika "przestało być śmiesznie"
Polska
Strażnicy graniczni interweniowali wobec agresywnej pasażerki na lotnisku
Trzy promile i awantura na lotnisku
WARSZAWA
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
Policjant wymusił pierwszeństwo, taksówkarza ukarał mandatem. "Wyjątkowo przykry widok"
Łódź
Ewa Puszczyńska
To oni wskażą polskiego kandydata do Oscara
Kultura i styl
Spalony samochód w środku lasu
W środku lasu natknęli się na spalony samochód
WARSZAWA
imageTitle
Aż roiło się od gwiazd. Zobacz, kto pojawił się na finale US Open
EUROSPORT
Służby w okolicy miejsca, gdzie spadł dron
Dron spadł niedaleko granicy. Nowe informacje
Lublin
Policja przed budynkiem przy ul. Inżynierskiej 6 na warszawskiej Pradze
W tej interwencji zginął policjant. Jest wyrok
WARSZAWA
Akt oskarżenia w aferze GetBack odesłany do prokuratury
Afera jak "scenariusz filmu gangsterskiego", ale "młyny sprawiedliwości mielą powoli"
Polska
Strzelce Krajeńskie. Szybki kierowca
Pędził z prędkością 120 km/h. Dostał wysoki mandat
Lubuskie
nadym rosja ropa gaz odwiert - Vladimir Endovitskiy shutterstock_2000630486
USA żądają zaprzestania zakupów rosyjskiego gazu i ropy
BIZNES
Psu natychmiast podano wodę
Pies zamknięty w rozgrzanym aucie. "Leżał na fotelu, oddychał bardzo szybko"
Poznań
Wypadek na S19 w Jeżowem
Na drodze ekspresowej zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Pierwsze ustalenia prokuratury
Rzeszów
pap_20140124_0VD (1)
Ograniczenia dla obywateli Ukrainy. Mniej świadczeń w opiece zdrowotnej
Zdrowie
Chciał urozmaicić dzieciom dożynki, wożąc je ciągnikiem mimo zakazu
Wziął dzieci na przejażdżkę ciągnikiem. Miał zakaz
Wrocław
Akcja służb w Rembertowie
Panzerfausty, granaty, bomby lotnicze. Arsenał na posesji w Rembertowie
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica