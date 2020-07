Rusza śledztwo w sprawie ataku hakerów na Twitterze

Biuro Federalnego Biura Śledczego (FBI) w San Francisco przekazało w czwartkowym oświadczeniu, że wydaje się, iż środowy atak hakerów na Twitterze związany był z oszustwem kryptowalutowym. Śledztwo jest jednak dopiero w początkowej fazie. W blisko dobę po ataku nie było jasne, czy hakerzy uzyskali dostęp do prywatnych wiadomości na kontach. Atak zaniepokoił polityków na Kapitolu, niezależnie od ich partyjnej afiliacji. Komisja do spraw wywiadu w kontrolowanym przez republikanów Senacie wezwała kierownictwo Twittera do złożenia wyjaśnień. "Chociaż motywem wydają się być finanse, to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby źli ludzie mieli jeszcze inne intencje i użyli wpływowych kont do rozpowszechniania dezinformacji, ingerując w nasze wybory, wywołując niepokój na giełdzie czy zakłócając nasze międzynarodowe relacje" - przekazał w oświadczeniu demokratyczny senator Ed Markey. Biały Dom zakomunikował, że konto prezydenta Donalda Trumpa nie zostało zhakowane. Amerykański przywódca nie zamierza przestać używać Twittera, na którym wpisy zamieszcza codziennie.