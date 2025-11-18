Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"

Prezydent Donald Trump
Donald Trump oświadczył w niedzielę, że może podjąć rozmowy z wenezuelskim przywódcą Nicolasem Maduro
Prezydent Donald Trump, odpowiadając w poniedziałek na pytanie dziennikarzy stwierdził, że zachrypł, ponieważ krzyczał w trakcie negocjacji handlowych. Nie zdradził jednak, kto konkretnie doprowadził go do krzyku.

Poniedziałkowe spotkanie w Gabinecie Owalnym poświęcone było przede wszystkim przygotowaniom do mistrzostw świata w piłce nożnej. W wydarzeniu wzięło udział kilku wysoko postawionych członków administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, a także prezes FIFA Gianni Infantino - opisuje "Newsweek". Prezydent mówił wyraźnie zachrypniętym głosem, co zwróciło natychmiast uwagę dziennikarzy.

Prezydent Donald Trump udzielał w poniedziałek odpowiedzi na pytania dziennikarzy
Prezydent Donald Trump udzielał w poniedziałek odpowiedzi na pytania dziennikarzy
Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL
Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina
Dowiedz się więcej:

Trump zmienia zdanie w sprawie akt Epsteina

Pytanie o zdrowie prezydenta Trumpa

"Panie prezydencie, chciałbym zapytać o Wenezuelę, ale czy mógłbym najpierw zapytać o zdrowie pana prezydenta, które zawsze jest ważnym tematem. Pana głos brzmi trochę szorstko. Czy czuje się pan dobrze?" - zapytał jeden z reporterów w Białym Domu.

"Czuję się świetnie. Krzyczałem na ludzi, bo byli głupi w sprawie czegoś, co mieli zrobić z handlem i krajem. I musiałem to naprostować. Straciłem cierpliwość i ich ochrzaniłem" - stwierdził prezydent wywołując wesołość wśród dziennikarzy. .

Jak relacjonuje waszyngtoński "The Hill" prezydent nie wyjaśnił, na który kraj tak krzyczał, ale stwierdził, że kraj ten próbował renegocjować warunki umowy handlowej. "I nie byłem z tego zadowolony" - dodał prezydent.

Portal przypomina, że w ubiegłym tygodniu Biały Dom ogłosił zawarcie umów ramowych z czterema krajami Ameryki Łacińskiej: Argentyną, Salwadorem, Ekwadorem i Gwatemalą oraz umów handlowych ze Szwajcarią i Liechtensteinem.

Stan zdrowia 79-letniego prezydenta wielokrotnie budził już zainteresowanie mediów. Według oficjalnych wypoiwiedzi Trump ma "być w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia". A jak informował w październiku jego lekarz Sean Barbabella wiek sercowy prezydenta USA Donalda Trumpa jest o około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego. "Trump pozostaje w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia, wykazując się doskonałą wydolnością sercowo-naczyniową, płucną, neurologiczną i fizyczną" - oświadczył lekarz.

Popierała Trumpa. Przeprosiła za "udział w toksycznej polityce"
Dowiedz się więcej:

Popierała Trumpa. Przeprosiła za "udział w toksycznej polityce"

Autorka/Autor: am

Źródło: The Hill, Newsweek, CNN

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpWaszyngtonBiały DomZdrowie
Czytaj także:
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
"To ma znaczenie dla całego świata". Senator USA o sabotażu w Polsce
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Uciekł i sam pojechał do szpitala
Katowice
Gołoledź, oblodzenie
Prognoza zagrożeń IMGW. Śliskie drogi aż do weekendu
METEO
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Czają się "za każdym rogiem"
BIZNES
15-latka została potrącona przez kierowcę
Szła poboczem, została potrącona. 15-latka zmarła w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
METEO
imageTitle
Kadrowicze nie gryźli się w język. "Nogi mi się rozjeżdżały"
EUROSPORT
ZUREK-NAWROCKI
Minister sprawiedliwości zakwestionuje prawo prezydenta? "Już to robię"
Polska
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
WARSZAWA
Polskie wyrzutnie rakietowe Homar-K, 1. Mazurska Brygada Artylerii im gen. J. Bema
Polscy żołnierze z ciężkim sprzętem w Laponii
Świat
Sophie Grégoire, była żona Justina Trudeau
Była żona Trudeau przerywa milczenie w sprawie Katy Perry
Świat
19-latek nie ma prawa jazdy
Driftował na plaży, utknął w wodzie. Słono zapłaci
Poznań
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
METEO
imageTitle
Były mistrz wraca na ring. Zmierzy się z youtuberem
EUROSPORT
Rosyjskie drony uderzyły w budynek ukraińskiego nadawcy Suspilne
Rosyjskie drony uderzyły w budynek telewizji
Świat
Portugalska policja
"Hulk" zatrzymany. Z osiedla kierował najgroźniejszym gangiem kontynentu
Świat
Jezioro Lop Nur w chińskim Sinciangu
Tajemnica Lop Nur. Media: satelity pokazują przygotowania Chin
Świat
Brad Pitt
Brad Pitt wyprodukował dokument o jednej z najsłynniejszych par XX wieku
Kultura i styl
Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro straci paszport? Żurek: myślę, że tak
"ROZMOWA PIASECKIEGO"
imageTitle
Bulls przerwali serię Nuggets. Na nic show Jokicia
EUROSPORT
Strażacy i policjanci pomogli sarnie w miejscowości Breń
Strażacy i policjanci na ratunek sarnie. "Utknęła"
Kraków
imageTitle
Los Polaków w rękach rywali. Wieczorem wszystko będzie jasne
EUROSPORT
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
BIZNES
imageTitle
Zalewski podpadł Urbanowi. "Nie powinno mu się to przydarzyć"
EUROSPORT
Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
"To nie mógł być cywil"
"Rozmowa Piaseckiego"
imageTitle
Advocaat i Curacao krok od awansu na mundial
EUROSPORT
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
METEO
imageTitle
Na gola w kadrze czekał prawie 10 lat. "Przyszła jakaś nagroda"
EUROSPORT
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica