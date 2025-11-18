Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"

Donald Trump oświadczył w niedzielę, że może podjąć rozmowy z wenezuelskim przywódcą Nicolasem Maduro

Poniedziałkowe spotkanie w Gabinecie Owalnym poświęcone było przede wszystkim przygotowaniom do mistrzostw świata w piłce nożnej. W wydarzeniu wzięło udział kilku wysoko postawionych członków administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio i sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem, a także prezes FIFA Gianni Infantino - opisuje "Newsweek". Prezydent mówił wyraźnie zachrypniętym głosem, co zwróciło natychmiast uwagę dziennikarzy.

Prezydent Donald Trump udzielał w poniedziałek odpowiedzi na pytania dziennikarzy Źródło: PAP/EPA/WILL OLIVER / POOL

Pytanie o zdrowie prezydenta Trumpa

"Panie prezydencie, chciałbym zapytać o Wenezuelę, ale czy mógłbym najpierw zapytać o zdrowie pana prezydenta, które zawsze jest ważnym tematem. Pana głos brzmi trochę szorstko. Czy czuje się pan dobrze?" - zapytał jeden z reporterów w Białym Domu.

"Czuję się świetnie. Krzyczałem na ludzi, bo byli głupi w sprawie czegoś, co mieli zrobić z handlem i krajem. I musiałem to naprostować. Straciłem cierpliwość i ich ochrzaniłem" - stwierdził prezydent wywołując wesołość wśród dziennikarzy. .

Jak relacjonuje waszyngtoński "The Hill" prezydent nie wyjaśnił, na który kraj tak krzyczał, ale stwierdził, że kraj ten próbował renegocjować warunki umowy handlowej. "I nie byłem z tego zadowolony" - dodał prezydent.

Portal przypomina, że w ubiegłym tygodniu Biały Dom ogłosił zawarcie umów ramowych z czterema krajami Ameryki Łacińskiej: Argentyną, Salwadorem, Ekwadorem i Gwatemalą oraz umów handlowych ze Szwajcarią i Liechtensteinem.

Stan zdrowia 79-letniego prezydenta wielokrotnie budził już zainteresowanie mediów. Według oficjalnych wypoiwiedzi Trump ma "być w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia". A jak informował w październiku jego lekarz Sean Barbabella wiek sercowy prezydenta USA Donalda Trumpa jest o około 14 lat niższy od jego wieku chronologicznego. "Trump pozostaje w wyjątkowo dobrym stanie zdrowia, wykazując się doskonałą wydolnością sercowo-naczyniową, płucną, neurologiczną i fizyczną" - oświadczył lekarz.