USA tworzą dwie strefy wojskowe przy granicy z Meksykiem

Granica USA z Meksykiem i działania amerykańskich służb Źródło: Reuters TV

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Łącznie będą istnieć już cztery takie strefy - National Defense Area - na granicy z Meksykiem.

Celem stref jest umożliwienie zatrzymywania migrantów przez żołnierzy.

Zdaniem mediów, istnienie stref przyniosło dotąd ograniczone rezultaty.

W środę Siły Powietrzne USA (USAF) poinformowały, że na granicy z Meksykiem powstanie nowa strefa wojskowa (National Defense Area). Będzie ona obejmować obszar hrabstw Cameron i Hidalgo nad rzeką Rio Grande w Teksasie na długości około 402 km. Obszar ten będzie nadzorowany przez USAF i zarządzany jako część bazy wojskowej Joint Base San Antonio w Teksasie.

Urzędnicy potwierdzają mediom też powstanie drugiej strefy wojskowej na południowej granicy, która będzie zarządzana jako część Marine Corps Air Station w Yumie w Arizonie. Ta ma się rozciągać na długości około 160 km granicy. Oficjalnego komunikatu w sprawie tej strefy jeszcze nie wydano.

Dowiedz się więcej: Masakra w dniu patrona. Wśród ofiar kobiety i dzieci

Strefy wojskowe na granicy USA

Celem przygranicznych stref wojskowych jest zabezpieczenie południowej granicy USA. Mają one pozwolić żołnierzom na tymczasowe zatrzymywanie migrantów bez powoływania się na Ustawę o Powstaniu z 1807 roku (Insurrection Act). Daje ona prawo prezydentowi USA do rozmieszczenia wojsk federalnych i Gwardii Narodowej na terenie kraju w celu stłumienia buntu lub zamieszek. Co do zasady żołnierze nie mogą egzekwować prawa, ale strefy wojskowe są traktowane jako rozszerzenia obiektów wojskowych. Żołnierze mogą więc zatrzymywać migrantów, którzy wtargną na ich teren, a następnie przekazać ich urzędnikom zajmującym się migracją.

W ostatnich miesiącach Departament Obrony USA utworzył już dwie inne takie strefy wojskowe. Pierwsza powstała 21 kwietnia w Nowym Meksyku, przynależy do Fort Huachuca i obejmuje odcinek granicy o długości około 270 km. Druga powstała 1 maja w Teksasie, przynależy do Fort Bliss i obejmuje około 100 km.

Jak dotąd, zdaniem mediów, istnienie stref przyniosło ograniczone rezultaty. Do połowy maja 60 osób przyznało się do nielegalnego wkroczenia do strefy w Teksasie. W przypadku kilkudziesięciu innych osób sąd z Nowego Meksyku oddalił zaś zarzuty o nielegalne przekroczenie stref, wskazując, że nie udowodniono im, że zdawali sobie sprawę, na jakim obszarze się znaleźli.