Świat

Trump: po wynikach wyborów decyzja, przed którą stoją Amerykanie, nie może być prostsza

Piąta Aleja w Nowym Jorku
Nowojorczycy wybrali burmistrza. Relacja Marcina Wrony
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny skrytykował zwycięzcę wyborów na burmistrza Nowego Jorku Zohrana Mamdaniego. - Miami wkrótce będzie miejscem schronienia dla tych, którzy uciekać będą przed komunizmem w Nowym Jorku - powiedział.

Zohran Mamdani został pierwszym muzułmaninem, który objął urząd burmistrza największego miasta w Stanach Zjednoczonych. 34-latek, określany jako demokratyczny socjalista, będzie pierwszym muzułmańskim burmistrzem Nowego Jorku, pierwszym z południowoazjatyckim pochodzeniem, pierwszym urodzonym w Afryce i najmłodszym od ponad wieku.

Urodzony w Ugandzie polityk opowiada się za zamrożeniem czynszów, podwyższeniem podatków dla najbogatszych, darmową komunikacją autobusową i powszechnym dostępem do placówek zapewniających opiekę nad dziećmi.

"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"

"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"

Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

Prezydent Donald Trump skomentował po raz kolejny wyniki wyborów w Nowym Jorku w trakcie forum biznesowego w Miami zorganizowanego w rocznicę wygranych przez niego wyborów prezydenckich.

- 5 listopada 2024 roku (gdy odbyły się wybory prezydenckie - red.) Amerykanie odzyskali swój rząd, odzyskaliśmy naszą suwerenność. Wczoraj trochę jej straciliśmy w Nowym Jorku, ale poradzimy sobie z tym, proszę się tym nie martwić - powiedział.

- Jeśli chcecie zobaczyć, co demokraci w Kongresie chcą zrobić z Ameryką, popatrzcie na wyniki wczorajszych wyborów w Nowym Jorku, gdzie ich partia zainstalowała komunistę jako burmistrza największego miasta w kraju - kontynuował.

Zohran Mamdani i jego matka, Mira Nair
Zohran Mamdani i jego matka, Mira Nair
Źródło: EPA/SARAH YENESEL 

- Mówiłem, że nigdy nie będziemy mieć socjalisty wybranego na żadne stanowisko w naszym kraju. I miałem rację. Przeskoczyliśmy socjalistę i zamiast niego mamy komunistę. To nie wyszło zbyt dobrze - ocenił.

Trump rekordowo niepopularny
Trump rekordowo niepopularny

Przekonywał przy tym, że "od wielu lat" ostrzega, że jego "przeciwnicy są nastawieni na przekształcenie Ameryki w komunistyczną Kubę albo socjalistyczną Wenezuelę".

Trump: nowojorczycy wkrótce będą uciekać przed komunizmem

- Demokraci są tak ekstremalni, że Miami wkrótce będzie miejscem schronienia dla tych, którzy uciekać będą przed komunizmem w Nowym Jorku - oświadczył Trump. Następnie dodał: - Gdzie mieszkasz? W Nowym Jorku, ale próbuję wyjechać, bo nie chcę mieszkać w komunistycznym reżimie.

Donald Trump
"Wygrał, bo mnie nie było na karcie"
Rama Duwaji i Zohran Mamdani
"Współczesna księżna Diana". Kim jest nowa pierwsza dama Nowego Jorku
Martyna Nowosielska-Krassowska
Zohran Mamdani
Pierwszy muzułmanin na tym stanowisku. Chce zmienić Nowy Jork

- Po wynikach wyborów decyzja, przed którą stoją Amerykanie, nie może być prostsza: mamy wybór między komunizmem i zdrowym rozsądkiem - kontynuował prezydent USA. Oznajmił, że dopóki on jest szefem państwa, USA "nie staną się komunistyczne w żaden sposób, w żadnym kształcie ani w żadnej formie".

Pod koniec wystąpienia Trump powiedział, że "komuniści, marksiści, socjaliści, globaliści mieli swoją szansę i nie przynieśli niczego poza katastrofą". - Teraz zobaczymy, jak komunista będzie sobie radził w Nowym Jorku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Pomożemy mu. Chcemy, by Nowy Jork odnosił sukcesy. Pomożemy mu może trochę - zapowiedział.

Prezydent już wcześniej nazywał Mamdaniego komunistą i groził odcięciem części środków federalnych dla Nowego Jorku w przypadku jego wygranej.

Trump: Mamdani powinien być dla mnie milszy

Trump w wywiadzie dla Fox News, że Mamdani "powinien być dla niego milszy", bowiem to prezydent kontroluje fundusze płynące do miasta. Trump zareagował w ten sposób na zwycięskie przemówienie Mamdaniego, w którym polityk demokratów, kilkakrotnie rzucał wyzwanie prezydentowi, mówiąc między innymi, że "by zabrać się za któregokolwiek z nas (imigrantów), będzie musiał pokonać nas wszystkich".

- Uważam, ze to była bardzo wściekła przemowa, na pewno przeciwko mnie i myślę, że powinien być dla mnie bardzo miły. Wiesz, to ja muszę zatwierdzać wiele rzeczy, które do niego trafiają. Więc źle zaczął - stwierdził Trump. Ponownie nazwał burmistrza-elekta komunistą i ocenił, że "komunizm nie działał przez tysiąc lat" i "wątpi, by zadziałał tym razem".

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/Alex Wroblewski/CNP / POOL

Trump zapewnił jednak, że chce, by jego rodzinne miasto odniosło sukces. Pytany, czy nawiąże kontakt z nowym burmistrzem, stwierdził, że bardziej stosowne byłoby, gdyby to "Mamdani wyciągnął rękę ku niemu".

Mamdani w środę przekazał, że Biały Dom nie kontaktował się z nim od czasu zwycięstwa. Zapewnił, że jest otwarty na rozmowę z Trumpem i że chciałby omówić z prezydentem to, jak mogliby razem pracować na rzecz nowojorczyków.

Biały Dom

Dlaczego wszyscy mówią o sali balowej Donalda Trumpa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty//akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mulevich/Shutterstock

